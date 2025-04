Gdy rozwija się lub toczy stan zapalny, organizm produkuje zwiększone dawki białka C-reaktywnego (inaczej też nazywanego białkiem ostrej fazy lub po prostu CRP). Jest ono potrzebne do tego, aby wysyłane przez układ odporności przeciwciała „przyklejały się” do zarazków, pasożytów czy uszkodzonych komórek i skutecznie je eliminowały. Proces ten można wykryć dzięki zbadaniu próbki krwi. Test taki warto przeprowadzić nie tylko, gdy coś nam dolega, ale także profilaktycznie, np. przy okazji kontrolnej morfologii.

Norma CRP - jaka jest prawidłowa wartość?

U zdrowego człowieka poziom CRP zwykle wynosi 0,1–3 mg/l krwi. Parametr ten zależy jednak od masy ciała, wieku, płci, a nawet rasy, więc za normę przyjmuje się również wynik nieprzekraczający 5 mg/l. Chorobę zaś podejrzewa dopiero powyżej 10 mg/l.

Badanie CRP - kiedy warto je zrobić?

Badanie CRP warto zrobić, gdy jesteś przeziębiona lub zmagasz się z inną infekcją. Wynik pomoże bowiem w postawieniu diagnozy i ustaleniu właściwej terapii. Jeśli CRP nie przekracza 40 mg/l, zapewne zaatakowały cię wirusy. Gdy wartości są wyższe (nawet koło 100 mg/l), chodzi o bakterie – wtedy konieczne będą antybiotyki.

Badanie CRP - co, jeśli poziom jest zbyt wysoki?

Jeśli poziom CRP przekracza 100 mg/l, mamy prawdopodobnie do czynienia z ostrą infekcją, ale jeżeli nic na nią nie wskazuje, lekarz może podejrzewać też, że pacjentowi zagraża zawał (lub już go przeszedł) czy choroba nowotworowa. Aby to stwierdzić, koniecznie jednak będą dodatkowe badania.

Ważne: Wysokie CRP występuje również u osób, które:

są po przeszczepie lub innej poważnej operacji,

doznały rozległych oparzeń czy ciężkiego urazu.

Jeśli, mimo stanu, który powinien powodować spory wzrost CRP, wyniki są w normie lub poniżej niej, może to świadczyć o problemach z wątrobą. Ona bowiem odpowiada za produkcję białka C-reaktywnego.

Artykułu z dwutygodnika "Przyjaciółka"