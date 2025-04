Spis treści:

Ból piersi zazwyczaj nie jest objawem raka piersi. Jeśli już pojawia się ból związany z nowotworem, to daje o sobie znać dosyć późno, co odwleka w czasie postawienie diagnozy. Mały guzek piersi przeważnie nie daje żadnych objawów. Duża zmiana częściej ujawnia się pod postacią bólu związanego z uciskiem na nerwy.

Niektóre typy raka piersi mogą boleć wcześniej. Taki objaw występuje w przypadku zapalnego raka piersi. Pojawiają się wówczas też inne zauważalne objawy, takie jak obrzęk, zaczerwienienie i cieplejsza skóra. Zapalny typ raka piersi niestety jest nowotworem o agresywnym przebiegu, chociaż występuje rzadko.

Jeżeli ból piersi przedłuża się lub nas niepokoi (np. nie wydaje nam się związany z cyklem menstruacyjnym), to należy zgłosić się do lekarza. Lekarz zbada piersi, przeprowadzi wywiad i może nas skierować na badania obrazowe, takie jak mammografia lub USG piersi.

Warto pamiętać, że nawet guzek w piersi nie musi świadczyć o tym, że chorujemy na raka. Zmiana taka może być torbielą, włókniakiem, stanem zapalnym czy ropniem. Jest wiele schorzeń, które mogą przebiegać pod postacią zmiany w piersi.

Ból piersi i ich tkliwość to objawy częściej związane ze zmianami hormonalnymi i cyklem menstruacyjnym niż z chorobami nowotworowymi. Bolesność piersi nasila się przed miesiączką. Częściej skarżą się na ten problem dziewczynki (ale też chłopcy) w trakcie dojrzewania, kobiety w ciąży oraz w trakcie menopauzy. Bolesność pojawia się też po porodzie, kiedy w piersiach zbiera się pokarm.

Ból w piersi bywa sygnałem łagodnych chorób, które wymagają leczenia. Schorzenia nienowotworowe, które powodują ból piersi, to np. stan zapalny, cysta czy ropień.

Nawet po właściwym leczeniu niektóre kobiety odczuwają silny ból wynikający z postępu choroby lub skutków ubocznych leczenia raka piersi. Ból może dokuczać pacjentkom, które miały usuniętego guza piersi, szczególnie gdy wycięto również węzły chłonne pod pachami. Według badań 20-75% kobiet po takim zabiegu skarży się na dolegliwości bólowe. Dlatego celem terapii raka piersi jest także łagodzenie tego objawu.

Rak piersi na wczesnym etapie zaawansowania zazwyczaj nie daje żadnych objawów. Często pierwszym sygnałem jest wyczuwalny guzek. Objawy, które mogą pojawić się z czasem, to:

Rak piersi nie zawsze musi wiązać się z wystąpieniem tych objawów i nie muszą one pojawić się jednocześnie. Czasami kobieta skarży się na jeden z nich. Warto pamiętać, że brak wyczuwalnego guzka nie wyklucza istnienia raka piersi.

To ważne, aby wszelkie niepokojące sygnały zgłaszać lekarzowi, ponieważ wczesne rozpoznanie rak piersi daje duże szanse na całkowite wyleczenie.

Podstawowe badania diagnostyczne w kierunku raka piersi to mammografia i USG piersi. Mammografia skierowana jest przede wszystkim do kobiet po 40 roku życia. Badaniu ultrasonograficznemu mogą poddawać się młode kobiety, po 20. roku życia. W razie zaobserwowania niepokojącej zmiany lekarz może zlecić wykonanie biopsji.

Każda kobieta powinna pamiętać o regularnym samobadaniu piersi. Zajmuje ono kilka minut. Polega na obejrzeniu piersi przed lustrem, a następnie uciskaniu ich w celu wykrycia zmian, guzków czy zgrubień. Test najlepiej wykonywać po miesiączce, między 6. a 9. dniem cyklu. Takie badanie powinna robić każda kobieta, która skończyła 20 lat. Nie należy o nim zapominać również po menopauzie.