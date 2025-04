W diecie przeciwnowotworowej pomocne będą także:

selen – zawarty w rybach (także nienasycone tłuszcze są korzystne), ale i w niektórych wodach mineralnych, a także naturalnie w roślinach, szczególnie w zbożach, kurkach, lnie, gorczycy, cykorii (najlepiej wyrosłych na czarnoziemach).

– zawarty w rybach (także nienasycone tłuszcze są korzystne), ale i w niektórych wodach mineralnych, a także naturalnie w roślinach, szczególnie w zbożach, kurkach, lnie, gorczycy, cykorii (najlepiej wyrosłych na czarnoziemach). kurkuma – tradycyjna przyprawa kuchni wschodniej nazywana „złotem Indii”. Ajurweda od stuleci zaleca ją jako środek przeciwgrzybiczny i oczyszczający krew, a ostatnio także naukowcy rozpoczęli badania nad wyprodukowaniem lekarstwa na nowotwory na bazie kurkumy . Pomimo pozornego nieuaktywniania się jej niektórych składników w organizmie, istnieją też badania wykazujące zmniejszoną zachorowalność na nowotwory, gdy w diecie nie brakuje kurkumy. Jako antyoksydant (kurkumina), wymiata wolne rodniki , działa również przeciwzapalnie, poprawia krążenie, chroni wątrobę, pomoże też na uczulenia.

i oczyszczający krew, a ostatnio także naukowcy rozpoczęli badania nad wyprodukowaniem lekarstwa na nowotwory na bazie . Pomimo pozornego nieuaktywniania się jej niektórych składników w organizmie, istnieją też badania wykazujące zmniejszoną zachorowalność na nowotwory, gdy w diecie nie brakuje kurkumy. Jako antyoksydant (kurkumina), wymiata , działa również przeciwzapalnie, poprawia krążenie, chroni wątrobę, pomoże też na uczulenia. marchewka – spożywana na surowo lub – jak u Gersona – w postaci soku, może stanowić pomoc w diecie antynowotworowej . Odtruwa tkanki oraz filtruje krew z toksyn, jest bogatym źródłem beta-karotenu, witamin z grupy B oraz witaminy C, zawiera również potas i jod. Karoten (prowitamina A) unieszkodliwia benzypren – grupę silnie rakotwórczych węglowodorów występujących w dymie tytoniowym.

. Odtruwa tkanki oraz filtruje krew z toksyn, jest bogatym źródłem beta-karotenu, witamin z grupy B oraz witaminy C, zawiera również potas i jod. (prowitamina A) unieszkodliwia benzypren – grupę silnie rakotwórczych węglowodorów występujących w dymie tytoniowym. sok z czerwonego buraka – chyba najpopularniejszy naturalny środek wśród pacjentów szpitali onkologicznych, nie wiedzieć czemu z zawziętością zwalczany przez lekarzy. Co drugiemu przyjętemu powtarzają, że picie soku z buraka mu nie pomoże. A może pomóc – co odkryli węgierscy uczeni (np. A. Ferenczy). Choć składniki i działanie buraka wydają się jeszcze nie do końca zbadane, działa podobnie jak sok z marchwi i również stanowi ważny element w terapii Gersona. Oczyszcza krew, pomaga usunąć kwas moczowy z organizmu, ma też silny odczyn zasadowy. Dla zabieganych przydatne będą też tabletki ze sproszkowanego buraka.

– chyba najpopularniejszy naturalny środek wśród pacjentów szpitali onkologicznych, nie wiedzieć czemu z zawziętością zwalczany przez lekarzy. Co drugiemu przyjętemu powtarzają, że picie soku z buraka mu nie pomoże. A może pomóc – co odkryli węgierscy uczeni (np. A. Ferenczy). Choć składniki i działanie buraka wydają się jeszcze nie do końca zbadane, działa podobnie jak i również stanowi ważny element w terapii Gersona. Oczyszcza krew, pomaga usunąć kwas moczowy z organizmu, ma też silny odczyn zasadowy. Dla zabieganych przydatne będą też tabletki ze sproszkowanego buraka. Migdały – są wskazane ze względu na dużą zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witaminy E – niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Migdały zawierają też witaminę B 17 , która sama w sobie może stanowić skuteczny środek antynowotworowy .

zawierają też witaminę B , która sama w sobie może stanowić skuteczny . Zielona herbata – o jej walorach zdrowotnych napisano już całe księgi, grube tomiszcza wypełniające biblioteki od parteru po strych. Oczyszcza i chroni nas nie tylko przed rakiem, ale i przed wszelkimi innymi chorobami oraz wspomaga umysł. Może też zablokować enzym odpowiedzialny za wzrost nowotworu, a w efekcie spowodować jego śmierć.

Przed chorobą piłem duże ilości herbaty, ale przeważnie czarnej lub Yerby. Zieloną zacząłem pić jako lekarstwo – krzywiąc się, zabijając jej cierpki smak cytryną i fruktozą. Szybko jednak przyzwyczaiłem się sięgać po zieloną herbatę zamiast czarnej, stopniowo też zacząłem rezygnować ze skrupulatnego dodawania do niej cytryny . Dziś jestem jej gorącym zwolennikiem nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również smakowych. Początkującym adeptom zielonej herbaty polecam mieszankę z opuncją figową.

– o jej walorach zdrowotnych napisano już całe księgi, grube tomiszcza wypełniające biblioteki od parteru po strych. Oczyszcza i chroni nas nie tylko przed rakiem, ale i przed wszelkimi innymi chorobami oraz wspomaga umysł. Może też zablokować enzym odpowiedzialny za wzrost nowotworu, a w efekcie spowodować jego śmierć. Przed chorobą piłem duże ilości herbaty, ale przeważnie czarnej lub Yerby. Zieloną zacząłem pić jako lekarstwo – krzywiąc się, zabijając jej cierpki smak cytryną i fruktozą. Szybko jednak przyzwyczaiłem się sięgać po zieloną herbatę zamiast czarnej, stopniowo też zacząłem rezygnować ze skrupulatnego dodawania do niej . Dziś jestem jej gorącym zwolennikiem nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również smakowych. Początkującym adeptom zielonej herbaty polecam mieszankę z opuncją figową. Kawa zbożowa – piję ją codziennie dzięki mojej zielarce, która powiedziała, że ma silne pole antynowotworowe. Próbowałem znaleźć coś w literaturze, ale wśród opisów licznych jej walorów największym, jaki znalazłem, a ma coś wspólnego z nowotworami, to pomoc w walce z wolnymi rodnikami. Zdałem się na dobrego doradcę i nie zawiodłem się, a oprócz licznych wartości zdrowotnych nie tyczących nowotworów, zaletą kawy zbożowej jest to, że nie zawiera kofeiny, za to doskonale smakuje.

Spacer po supermarkecie, czyli czego należy unikać w diecie antynowotworowej

Stosując dietę antynowotworową należy unikać wszelkich przetworzonych produktów, wszystkiego, co białe (mąka, cukier, sól), wszelkich produktów przemysłu chemicznego oraz tych z chemicznymi dodatkami. Grzybów i pleśni, większych dawek alkoholu, potraw z grilla.

W praktyce oznacza to, że ze stu tysięcy produktów znajdujących się w supermarkecie interesuje nas najwyżej coś z nabiału – jeśli jest dostępny prawdziwy ser lub kefir (oczywiście, jeżeli ktoś nie wyeliminował nabiału całkowicie ze swojej diety), możemy wziąć coś z cytrusów, bo tych organicznych i tak nie dostaniemy. W przypadku braku filtrów do wody możemy sięgnąć jeszcze po wodę mineralną – jest mimo wszystko lepsza od kranówki. Możemy skusić się także na oliwę. Tu kończą się nasze zakupy.

Obojętnie przechodzimy obok białego pieczywa, słodyczy, żywności w puszkach, słoikach i w proszku. Mijamy dział mięsny, alkohole (te ostatnie przynajmniej na czas leczenia radzę odstawić), soki, ketchupy, przyprawy z glutaminianem sodu i herbaty wypełnione sztucznymi aromatami także pozostawiamy w oddali.

Zachęcam do odnajdywania lokalnych producentów oraz małych sklepów, warto też odwiedzić najbliższy bazar.

