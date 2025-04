Spis treści:

Mniszek lekarski (łac. Taraxacum officinale) to szeroko rozpowszechniona kwitnąca wieloletnia roślina zielna, należąca do rodziny Asteracea. Jest zaliczany do roślin leczniczych przez Światową Organizację Zdrowia, co oznacza, że może być wykorzystywany do produkcji leków.

Mniszek jest lekiem znanym medycynie ludowej od dawna. Ma szerokie zastosowanie, przede wszystkim na problemy trawienne i dróg żółciowych. Związki gorczycowe zawarte w mniszku pobudzają żołądek do wydzielania soków, dzięki czemu usprawniają prace układu pokarmowego. Ziele ma działanie żółciopędne i pobudza pracę wątroby. Zauważono też, że jego przyjmowanie może obniżać poziom glukozy we krwi u osób z cukrzycą.

Roślinę stosuje się w przypadku takich problemów zdrowotnych jak:

Mniszek lekarski ma działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, moczopędne i żółciopędne. Wspiera też działanie układu odpornościowego.

Za te imponujące właściwości odpowiada wiele bioaktywnych związków: flawonoidy (np. luteolina, izokwercytryna i kwas kawowy), kwasy fenolowe, laktony, seskwiterpeny, triterpeny i alkaloidy. Mniszek jest źródłem wielu cennych witamin i składników mineralnych.

Mniszek jest spożywany zazwyczaj w formie naparów, ekstraktów, miodów, nalewek, ale też na świeżo jako dodatek do potraw. Zastosowanie w ziołolecznictwie mają kwiat, ziele oraz korzeń rośliny.

Mniszek lekarski na raka stosowany był już od dawna w medycynie tradycyjnej. Istnieje co najmniej kilka badań, które potwierdzają przeciwnowotworowe właściwości tej rośliny. Naukowcy dowiedli, że mniszek lekarski wykazuje działanie przeciwnowotworowe w przypadku takich nowotworów złośliwych jak:

Są to na razie stosunkowo świeże odkrycia. Doświadczenia były prowadzone na komórkach rakowych w laboratorium oraz na zwierzętach. Wyniki są obiecujące i dają nadzieję na opracowanie nowych leków onkologicznych. Naukowcy jednak nadal próbują zrozumieć, jakie mechanizmy odpowiadają za działanie przeciwnowotworowe mniszka lekarskiego. Nie jest to jeszcze dobrze zbadane.

Wiele wskazuje na to, że działanie jest wielotorowe, a zawarte w roślinie składniki mogą hamować wzrost, proliferację (namnażanie), cykl rozwojowy i rozprzestrzenianie się komórek raka. Mniszek działa przeciwzapalnie, immunostymulująco i przeciwutleniająco, co również ma znaczenie w ochronie przed rakiem.

Mniszek lekarski jest rośliną bezpieczną, nietoksyczną i jadalną w całości. W bardzo rzadkich przypadkach powoduje reakcje alergiczne lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. biegunkę). Według ekspertów jest mało prawdopodobne, aby stosowanie preparatów na bazie mniszka w okresie laktacji zaszkodziło dziecku karmionemu piersią.

Środków na bazie mniszka lekarskiego nie należy stosować w przypadku:

Jeśli zdecydujemy się na samodzielny zbiór tej rośliny, to warto pamiętać, że można łatwo pomylić ją z mleczem polnym. Są to zupełnie inne gatunki. Korzeń mniszka lekarskiego powinien być zbierany jesienią. Należy go dokładnie umyć, pokroić i suszyć w suszarni lub w zacienionym, przewiewnym miejscu. Tak samo można przygotować ziele i kwiaty rośliny.