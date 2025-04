Żyjemy w czasach, w których nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. W ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba chorych na raka w naszym kraju podwoiła się. Najczęściej występującymi nowotworami wśród mężczyzn są: rak płuca, gruczołu krokowego, jelita grubego i pęcherza moczowego, a kobiet – rak piersi, płuca, trzonu macicy, jajnika, szyjki macicy, nerki, żołądka i tarczycy. Niestety, „umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest w Polsce wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej o około 20% u mężczyzn i około 10% u kobiet” – czytamy na stronie onkologia.org.pl. Umieralność ta wiąże się zazwyczaj z późnym wykryciem nowotworu, a w konsekwencji – leczeniem.

Dlaczego zatem tak długo zwlekamy z diagnozowaniem niepokojących objawów, które mogą wskazywać na raka? Czasem z powodu strachu przed pójściem do lekarza i usłyszeniem diagnozy, zazwyczaj jednak z powodu niewiedzy. Niestety, nasze organizmy są tak skonstruowane, że jeden objaw nie wskazuje na jedno schorzenie, ale może sygnalizować wiele różnych – dlatego tak ważne jest diagnozowanie każdego z nich. Zwykły kaszel może wskazywać zarówno na przeziębienie, jak i na raka płuc, wzdęcia – na problemy z trawieniem, ale też raka jajnika. Jeśli symptomy są dokuczliwe i nie mijają, warto skonsultować je z lekarzem. Szczególnie te, które bywają mylące i są często ignorowane. Skupmy się zatem na tych najpowszechniejszych.

Ilu Polaków choruje na raka?

Problemy w obrębie brzucha



Jeśli biegunki zdarzają nam się raz na jakiś czas, pewnie są oznaką tego, że coś nam zaszkodziło. Jeśli jednak pojawiają się często, mogą wskazywać na raka odbytu lub jelita grubego. Przy tym ostatnim zresztą lekarze często ostrzegają, że podstawowym symptomem wskazującym na chorobę jest zmiana rytmu wypróżnień i rozwolnienia występujące na zmianę z zatwardzeniem. Bóle brzucha również mogą być powiązane z różnymi chorobami, w tym z rakiem jajnika lub białaczką, w której dochodzi do powiększenia śledziony. Na raka jajnika mogą ponadto wskazywać uporczywe wzdęcia, a także silne bóle brzucha podczas miesiączki, które zawsze powinny być konsultowane z ginekologiem.

Przeziębienie czy rak?



Niestety wiele objawów nowotworów przypomina typowe przeziębienie lub grypę. Jeśli mamy częste infekcje, oznacza to, że nasza odporność jest upośledzona i może wskazywać na białaczkę. Uporczywe symptomy takie jak nawracający kaszel czy chrypka utrzymująca się dłużej niż dwa tygodnie – na (odpowiednio) raka płuc lub białaczkę oraz raka krtani. Jeśli więc chorujemy i chorujemy, a objawy nie mijają mimo stosowania leków, koniecznie udajmy się do lekarza.

Kłopoty przy stole



Jeśli nagle tracimy apetyt i odczuwamy niechęć do jedzenia nawet pomimo tego, że już dawno nie mieliśmy niż w ustach, powinniśmy skontaktować się z lekarzem, aby wykluczyć chociażby raka jajnika, przy którym zdarza się, że występuje takie właśnie objaw. Z drugiej strony jeśli jemy normalnie i nie odchudzamy się, a mimo to znacząco tracimy na wadze, warto, abyśmy byli świadomi, że może to wskazywać na raka jednego z organów związanych z układem trawiennym, na przykład jelita grubego lub żołądka. Naszą czujność powinny też wzbudzić trudności z przełykaniem mogące zwiastować raka płuc, gardła lub krtani.

Zmiany w wyglądzie



Skóra i paznokcie często sygnalizują nam problemy, które pojawiają się wewnątrz organizmu. Przykładowo białe plamki na paznokciach mogą oznaczać raka wątroby, a brązowe lub czarne – raka skóry. Jeśli więc na co dzień używamy lakierów, po ich zmyciu dokładnie obejrzyjmy płytkę paznokcia i sprawdźmy, czy nie pojawiły się na niej żadne zmiany.

Naszą uwagę powinny też wzbudzić wszelkie zmiany skórne: duże, nieregularne, powiększające się znamiona, a także wybroczyny lub niezagojone rany, które mogą oznaczać raka skóry, a także obrzęk twarzy lub zaczerwienienia w jej obrębie często zwiastujące raka płuc.

Nie tylko jednak skóra na twarzy „przekazuje” nam sygnały o niepokojącej chorobie – przykładowo zaczerwieniona, zaogniona pierś może oznaczać stan zapalny w tym rejonie, a tym samym rozwijającego się raka piersi, a często pojawiające się na ciele siniaki – białaczkę. Jeśli więc krwiaki pojawiają się nam na rękach czy nogach z niewiadomych powodów lub pod wpływem niewielkiego nacisku, upewnijmy się, czy to nic groźnego i udajmy do specjalisty.

Nie chodzi o to, abyśmy każdy drobny objaw odczytywali jako symptom raka i drżeli, że na pewno dopadła nas śmiertelna choroba. Grunt to obserwować swoje ciało, nauczyć się odczytywać jego sygnały i wiedzieć, który z nich powinien zostać skonsultowany z lekarzem. Szybka reakcja może nam bowiem uratować życie.

