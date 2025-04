Tylko 20 proc. przypadków raka sutka rozpoznaje się we wczesnym stadium, kiedy są największe szanse na wyleczenie. Wszystko dlatego, że nie lubimy się badać. Czas to zmienić! Kontrolujmy piersi systematycznie nie po to, by znaleźć coś złego, ale żeby przekonać się, że guza nie ma. A oto, jakie badania może nam zalecić lekarz.

Mammografia czy USG piersi?



USG

Polecane szczególnie młodszym kobietom, do 35-40 roku życia. Do tego czasu bowiem w piersiach jest najwięcej tkanki gruczołowej. A w takiej tkance lepiej się "orientują" właśnie ultradźwięki, a nie promienie rentgenowskie, które wykorzystuje się w mammografii.



Mammografia

To badanie dla kobiet po 35 – 40 roku życia, które mają więcej tkanki tłuszczowej. Mammografia wykrywa bardzo małe, milimetrowe zmiany, obrazuje kształt guza (regularny kształt sugeruje zmianę łagodną), dobrze uwidacznia zwapnienia, czyli złogi wapnia.

Uwaga! Jeśli lekarz ma wątpliwości co do wyniku badania może oprócz np. po mammografii zlecić dodatkowe USG piersi.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".