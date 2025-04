Upławy są często zgłaszaną lekarzowi dolegliwością. Większość kobiet w pewnym momencie życia zauważa u siebie wydzielinę z pochwy, która wydaje się nieprawidłowa. Na ogół jednak nie świadczy o zakażeniu i nie wymaga leczenia. Mimo wszystko warto zachować czujność, bo zmiana wyglądu śluzu może być objawem choroby.

Spis treści:

Wydzielina z pochwy o wyraźnie zmienionym zapachu, barwie lub konsystencji to upławy. Ujmując inaczej: upławy to nieprawidłowa wydzielina z pochwy.

Nieprawidłowe upławy mogą być być żółte i pieniste, brązowe albo białe i gęste o konsystencji twarożku. Wśród przyczyn wymienia się:

Prawidłową wydzielinę intymną wytwarzają gruczoły dróg rodnych, które pracują w rytmie ustalanym przez hormony. Fizjologiczny śluz jest bezwonny lub o delikatnym zapachu. W ciągu cyklu miesiączkowego zmienia się jego barwa i gęstość:

Jeśli jednak upławy oznaczają poważniejszy problem zdrowotny, to w zależności od koloru i konsystencji wydzieliny, można z dużym prawdopodobieństwem określić przyczynę.

Białe, gęste, serowate upławy są typowym objawem grzybicy. Najczęściej towarzyszy im swędzenie pochwy. Infekcję wywołują przeważnie drożdżaki. Doraźnie dwa razy dziennie podmywaj się naparem z kory dębu lub rumianku i zastosuj przeciwgrzybiczą maść (np. klotrimazol, ekonazol) lub globulki dopochwowe o działaniu grzybobójczym. Powinnaś udać się do lekarza, jeśli podejrzewasz infekcję grzybiczą pochwy. Nieleczone zakażenie grozi powikłaniami i jest niebezpieczne szczególnie w trakcie ciąży.

Brązowe upławy mogą być spowodowane zapaleniem przydatków lub zaburzeniami hormonalnymi (np. zbliżającą się menopauzą), ale też infekcjami dróg rodnych. Upławy o brązowym kolorze mogą pojawiać się w przypadku wystąpienia mięśniaków macicy lub nadżerki szyjki macicy. Jednak nie zawsze są powodem do niepokoju. Brązowe upławy pojawiają się też niekiedy jako reakcja po badaniu ginekologicznym lub intensywnym stosunku płciowym, podczas którego mogło dojść do urazu. Brązowe plamienie zamiast okresu może świadczyć o ciąży.

Szare upławy o nieprzyjemnym rybim zapachu są objawem bakteryjnego zapalenia pochwy tzw. waginozy. Lepiej nie walczyć z nią na własną rękę, bo zakażenie to wymaga podania (doustnie i miejscowo) metronidazolu.

Żółte lub zielone, pieniste i cuchnące upławy są objawem zakażenia pierwotniakiem – rzęsistkiem pochwowym. Kobieta może odczuwać swędzenie pochwy i ból. Koniecznie udaj się do lekarza, ponieważ w przypadku rzęsistkowicy należy przyjmować metronidazol doustnie i dopochwowo.

Pamiętaj, że każdy z powyższych objawów należy skonsultować z lekarzem. Nieleczone, przedłużające się infekcje intymne mogą prowadzić do poważnych chorób narządów rodnych, w tym nowotworów.

Upławy nie muszą być spowodowane chorobą. Wystarczy okresowe zaburzenie mikroflory miejsc intymnych, aby pojawiła się dziwna wydzielina. Przyczyną może być stosowanie środków antykoncepcyjnych albo np. noszenie nieprzewiewnej bielizny lub zbyt ciasnych spodni.

Aby pozbyć się problemu, warto zmienić bieliznę na bawełnianą. Można też skonsultować zmianę metody antykoncepcji z lekarzem. Przy upławach kobieta powinna również:

Gdy zauważysz wyraźnie zmienione upławy z dróg rodnych, szczególnie gdy pojawią się dodatkowe objawy, jak swędzenie pochwy, zaczerwienienie, bolesność, powinnaś zgłosić się do ginekologa. W zależności od przyczyny konieczne może być przyjmowanie środków przeciwgrzybiczych, antybiotyku lub innych leków przeciwdrobnoustrojowych, które przepisze lekarz.

Na podstawie samych upławów lekarz może stwierdzić infekcję. Niekiedy konieczne jest pobranie wymazu z pochwy. Na jego podstawie można określić, jakie czynniki wywołały stan zapalny i dobrać odpowiednie leczenie. W ciągu 48 godzin przed badaniem nie należy współżyć i przyjmować leków dopochwowych.

Innym badaniem jest określenie pH pochwy, które jest pomocne w odróżnieniu infekcji bakteryjnej (pH ≥ 4,5) od grzybiczej (pH

Upławy są widocznym objawem infekcji, ale trzeba pamiętać, że wiele chorób przenoszonych drogą płciową oraz zakażeń przebiega niekiedy bezobjawowo. Dlatego każda kobieta powinna pamiętać o regularnych wizytach u ginekologa.