Czynniki ryzyka zachorowania na raka tarczycy

Ryzyko zachorowania na raka tarczycy zwiększa przede wszystkim promieniowanie jonizujące, zwłaszcza, gdy do ekspozycji doszło w dzieciństwie. Jako, że promieniowanie to jest często stosowane w terapii nowotworów układu krwiotwórczego, to osoby, które w przeszłości leczone były tą metodą (na przykład z powodu białaczki), częściej niż inne zapadają na raka tarczycy.

Kolejnym czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy tego narządu jest niedobór jodu w środowisku. W niektórych typach raka znaczącą rolę odgrywa także predyspozycja genetyczna.

Objawy raka tarczycy

Guzki tarczycy, które później okazują się być nowotworami, rozwijają się zwykle powoli. Przez długi czas nie powodują żadnych dolegliwości i są niewyczuwalne dotykiem. Czasem pierwszym objawem nowotworu jest powiększenie węzłów chłonnych szyi, znacznie rzadziej - chrypka. W niektórych typach raka (tych o najbardziej agresywnym przebiegu) wystąpić może ból szyi z towarzyszącą dusznością.

Jak rozpoznawany jest nowotwór?

Guzek tarczycy, który później okazuje się rakiem, zwykle nie wykazuje żadnych charakterystycznych cech. Może zostać wykryty przypadkowo przez samego pacjenta lub podczas badania palpacyjnego lub badania USG tarczycy przez lekarza. Jeśli budzi on obawy lekarza, pacjent kierowany jest na biopsję tarczycy. Do cech budzących niepokój należą: guz wyczuwalny dotykiem, największy wymiar zmiany przekraczający 1 cm, cechy złośliwości w obrazie USG.

W części przypadków wstępne rozpoznanie raka tarczycy stawiane jest na podstawie wyniku biopsji. Konieczna jest wtedy operacja, a usunięta tarczyca poddawana jest badaniu histopatologicznemu – dopiero na jego podstawie postawione może być ostateczne rozpoznanie nowotworu złośliwego tarczycy.

Nie zawsze jednak biopsja jest w stanie całkowicie wykluczyć nowotwór złośliwy. Tak jest w przypadku tzw. guzów pęcherzykowych – dopiero pooperacyjne badanie histopatologiczne pozwala odpowiedzieć, czy guzek był rakiem czy też nie. Nie zawsze jednak zapada decyzja o operacji – gdy lekarz, na podstawie wyniku USG stwierdzi, że zmiana jest najprawdopodobniej łagodna, zwykle zaleca jedynie jej obserwację.

