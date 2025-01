Domowe sposoby na wysypkę. Jak skutecznie wyleczyć uczulenie na skórze?

fot. Adobe Stock, Nick Alias

Wysypka to zmiany skórne (wykwity skórne), które mogą mieć nie tylko różne przyczyny, ale też różnie wyglądać. W zależności od podłoża wysypka może przybrać formę grudek, plamek, pokrzywki, pęcherzyków pojawiających się na różnych możliwych częściach ciała. Najczęstsza lokalizacja to twarz, szyja, dekolt, klatka piersiowa, brzuch, ręce i nogi.

Wysypka może pojawiać się w przebiegu wielu chorób i mieć różne postaci:

przy łuszczycy, liszaju czy trądziku ma postać grudek,

łuszczycy, liszaju czy trądziku przy różyczce, szkarlatynie czy odrze – plamek,

różyczce, szkarlatynie czy odrze półpaścu i a przy ospie opryszczce - pęcherzy,

z kolei wysypka alergiczna (uczulenie skórne) objawia się drobnymi czerwonymi wypryskami, zlewającymi się w czerwone plamy,

kolei wysypka alergiczna p o ukąszeniu owada na skórze może pojawić się wysypka w postaci grudki, pęcherza lub bąbla.

Wysypka może mieć też bardziej prozaiczne przyczyny niż choroba zakaźna – jej powstanie wiąże się czasem ze stresem, przegrzaniem (potówki) lub podrażnieniem mechanicznym. Wówczas (jeśli lekarz nie zaleci inaczej) możemy radzić sobie doraźnie, za pomocą domowych metod. Oto niektóre z nich.

rumianek – wystarczy przygotować napar, zamoczyć w nim materiał i przykładać do skóry.

– wystarczy przygotować napar, zamoczyć w nim materiał i przykładać do skóry. arbuz – sprawdzi się Na świąd i zaczerwienienie jego skórkę wkładamy do lodówki, a potem zimną wcieramy w skórę.

– sprawdzi się Na świąd i zaczerwienienie jego skórkę wkładamy do lodówki, a potem zimną wcieramy w skórę. kompres z płatków owsianych – ich garść gotujemy z niewielką ilością wody na gęstą masę, studzimy, wkładamy w materiał i przykładamy do skóry (można też zrobić kąpiel owsianą),

– ich garść gotujemy z niewielką ilością wody na gęstą masę, studzimy, wkładamy w materiał i przykładamy do skóry (można też zrobić kąpiel owsianą), soda oczyszczona – na świąd i stan zapalny zmniejszy łyżkę sody i płatki wrzucamy do kąpieli i moczymy część ciała z wysypką przez około godzinę.

– na świąd i stan zapalny zmniejszy łyżkę sody i płatki wrzucamy do kąpieli i moczymy część ciała z wysypką przez około godzinę. miazgę z łodygi aloesu – działa na wysuszenie skóry i stan zapalny poleca się należy przyłożyć ją do skóry.

– działa na wysuszenie skóry i stan zapalny poleca się należy przyłożyć ją do skóry. zimny kompres – na swędzące miejsce przykładaj chłodny okład (np. lód owinięty w folię i materiał); zimno obkurcza naczynka krwionośne, dzięki czemu zmniejsza obrzęk, zaczerwienienie oraz stan zapalny, a także hamuje aktywność zakończeń nerwowych, co sprawia, że redukuje swędzenie i ból,

– na swędzące miejsce przykładaj chłodny okład (np. lód owinięty w folię i materiał); zimno obkurcza naczynka krwionośne, dzięki czemu zmniejsza obrzęk, zaczerwienienie oraz stan zapalny, a także hamuje aktywność zakończeń nerwowych, co sprawia, że redukuje swędzenie i ból, emolienty – są to preparaty przeznaczone do nanoszenia na skórę utrzymujące odpowiedni poziom wilgoci, które mogą złagodzić swędzenie, podrażnienie i zaczerwienienie skóry.

Do domowych sposobów na uczulenie skórne można zaliczyć stosowanie naparów z różnych ziół. Warto sięgnąć przy wysypce po takie rośliny lecznicze jak:

oczar,

ziele dziurawca,

nagietek,

prawoślaz,

żywokost,

krwawnik,

babka lancetowata,

szałwia.

Dobroczynne działanie roślin w tym przypadku polega głównie na zmniejszaniu stanu zapalnego, a czasami też łagodzeniu świądu. Uwaga: Niektóre zioła też mogą uczulać. Część z nich powoduje uczulenia wyglądające jak oparzenia słoneczne lub pokrzywka pod wpływem opalania. Sprawdź, których substancji unikać, gdy świeci słońce, aby zapobiec zmianom skórnym.

W aptece bez recepty można dostać preparaty łagodzące wysypkę wykorzystujące różne mechanizmy działania. Najczęściej stosowane na wysypkę leki to:

leki przeciwhistaminowe (np. cetyryzynyna, desloratadyna, loratadyna) – wskazaniami do ich stosowania są objawy przy reakcjach alergicznych, takie jak pokrzywka i alergiczny nieżyt nosa,

(np. cetyryzynyna, desloratadyna, loratadyna) – wskazaniami do ich stosowania są objawy przy reakcjach alergicznych, takie jak pokrzywka i alergiczny nieżyt nosa, dimetynden – lek również zaliczany do środków przeciwhistaminowych; polecany w leczeniu objawów alergii, w tym alergicznego wyprysku kontaktowego, pokrzywki; łagodzi swędzenie występujące przy atopowym zapaleniu skóry,

– lek również zaliczany do środków przeciwhistaminowych; polecany w leczeniu objawów alergii, w tym alergicznego wyprysku kontaktowego, pokrzywki; łagodzi swędzenie występujące przy atopowym zapaleniu skóry, hydrokortyzon – lek należący do glikokortykosteroidów działający przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurczająco na naczynia krwionośne; wskazaniami do jego stosowania są miejscowe zmiany skórne przebiegające ze swędzeniem, rumieniem lub obrzękiem.

Najlepiej dopytać farmaceutę, który lek będzie najlepszym wyborem w naszym przypadku.

Ulgę przy wysypce może przynieść zastosowanie tzw. wapna. Doraźnie na swędzenie skóry stosuje się wapń w postaci syropu lub tabletek do rozpuszczania w wodzie. Wystarczy zapytać w aptece o wapno na alergię. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że wapń łagodzi wysypkę, jednak wiele osób zauważa w tym zakresie pozytywne efekty.

Stosowanie wapnia w chorobach alergicznych zatwierdziła m.in. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA. Istnieją też prace naukowe potwierdzające skuteczność stosowania preparatów z wapniem w przypadku takich objawów alergii, jak świąd skóry, wysypka i katar. Związane jest to najprawdopodobniej ze zdolnością wapnia do zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych oraz działaniem przeciwzapalnym tego składnika.

Ze względu na różnorodność wysypek, ich rozmaite przyczyny (od alergii i ukąszenia owada po poważne choroby) i umiejscowienia, nie ma jednego i sprawdzonego sposobu leczenia. W leczeniu wykwitów stosuje się leki przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, środki zmiękczające, złuszczające, nawilżające, leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy. Każdą wysypkę należy pokazać lekarzowi pierwszego kontaktu, dermatologowi lub – ewentualnie – alergologowi.

Jeśli lekarz będzie podejrzewał uczulenie skórne (alergię skórną), zapewne zaleci wykonanie testów alergicznych. Znalezienie uczulającego alergenu to pierwszy krok do tego, by móc go unikać. Specjalista w takim przypadku powinien przepisać nam miejscowe lub doustne leki przeciwhistaminowe. Jeżeli wysypka jest jednym z objawów choroby, np. odry, różyczki, ospy czy szkarlatyny, wówczas trzeba wdrożyć odpowiednie leczenie nakierowane na konkretne schorzenie.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!