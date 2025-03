Spis treści:

Odra to ostra wysypkowa choroba zakaźna wywołana przez wirusa odry (MV). Aktualnie występuje rzadko, dzięki obowiązkowemu programowi szczepień. Odra na ogół przebiega z nasilonymi objawami i często powoduje powikłania.

Odra jest bardzo zakaźna. O zarażenie się odrą nie jest trudno – wystarczy, że chory przekaże nam wirusa drogą kropelkową, na przykład kaszląc lub kichając w naszej obecności. Taka osoba może nawet nie wiedzieć, że choruje, bowiem może zarażać już na 2 dni przed pojawieniem się objawów. Objawy te są zaś trudne do przeoczenia.

Charakterystyczne objawy odry pojawiają się zwykle od 8 do nawet 12 dni od momentu zarażenia. Na początku mogą przypominać zwykłą infekcję wirusową. To stadium objawów kataralnych z gorączką trwa 1-7 dni.

Na początku pojawiają się tak zwane objawy prodromalne, do których należą złe samopoczucie, wysoka gorączka, kaszel, katar, zapalenie spojówek oraz plamki Koplika (małe białe grudki na błonie śluzowej policzków). Po 5 dniach od początku choroby pojawia się rumieniowa plamkowo-grudkowa wysypka (różowe plamki i grudki zlewające się w miarę czasu trwania wysypki), początkowo na skórze za uszami i na twarzy, następnie rozszerza się ona w dół na skórę szyi, tułowia i kończyn – wyjaśnia lek. Ewa Felicka-Cieślak, specjalista chorób wewnętrznych w Centrach Medycznych Medyceusz.

Po okresie wysypkowym trwającym od 3 do 4 dni następuje okres zdrowienia. Zmiany skórne ustępują w tej samej kolejności, w jakiej się pojawiły. Zmniejszają się też inne symptomy, w tym gorączka. Ostatnim objawem jest złuszczanie się skóry.

Charakterystycznym objawem odry jest plamkowo-grudkowa czerwona wysypka z tendencją do zlewania się w większe plamy. Pojawia się około 14 dni po kontakcie z zakażoną osobą. Poprzedzają ją objawy przypominające przeziębienie. Wysypka najpierw pojawia się za uszami i na twarzy, następnie na tułowiu i rękach, a później obejmuje całe ciało.

Wysypka na ciele chorego utrzymuje się zwykle około 4-5 dni. Potem plamy zaczynają się łuszczyć – pomiędzy ciemnymi pojawiają się jaśniejsze miejsca, co sprawia, że skóra chorego wygląda trochę jak skóra tygrysa. W tym etapie zdrowienia może nam się też wydawać, jakby była brudna.

Wysypka ustępuje w takiej kolejności, w jakiej się pojawiła: znika od najwyższych do najniższych partii ciała.

Nie ma specyficznych metod leczenia ani odry, ani towarzyszącej jej wysypki. Zmian skórnych nie należy niczym smarować, ponieważ ustępują one samoistnie w ciągu kilku dni. Jest to choroba wirusowa, dlatego też nie stosuje się antybiotykoterapii. Chory powinien przede wszystkim odpoczywać i przyjmować regularnie płyny, by nawadniać organizm.

Odra należy do wysypkowych zakaźnych chorób wieku dziecięcego i można ją pomylić z innymi infekcjami: różyczką, szkarlatyną, chorobą bostońską, rumieniem zakaźnym czy mononukleozą. Wprawdzie wysypka przy odrze nie jest bardzo charakterystyczna, ale wyróżnia ją kolejność pojawiania się zmian na skórze: w 1. dniu na twarzy i szyi, w 2. dniu na tułowiu, a w 3. na całym ciele.

Leczenie odry jest objawowe. Chory pozostaje w domu (jedynie cięższe przypadki wymagają hospitalizacji). Powinien leżeć w łóżku i izolować się – nie wychodzić na dwór, by nie zarażać innych. Odra jest chorobą bardzo zaraźliwą.

W cięższych przypadkach, na przykład u osób z obniżoną odpornością, podaje się lek przeciwwirusowy (rybawirynę). Dodatkowego leczenia wymagają groźne powikłania odry – zapalenie płuc, zapalenie mózgu, zapalenie osierdzia, zapalenie wątroby – ostrzega Ewa Felicka-Cieślak.

Dlatego tak ważne jest, by zapobiegać zarażeniu odrą dzięki szczepieniom. Są one przydatne nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Przyjęcie dwóch dawek szczepionki daje niemalże 100% odporności na odrę.

Szczepionka podawana jest oddzielnie lub w połączeniu ze szczepionkami przeciwko śwince i różyczce. Może ona uchronić przed zachorowaniem, jeśli zostanie podana w ciągu pierwszych 72 godzin od kontaktu z chorym na odrę. Dodatkowo w ciągu 6 dni od kontaktu z chorym można podać lek (gamma-globulinę), która może zapobiec chorobie lub złagodzić jej przebieg – tłumaczy Ewa Felicka-Cieślak.

Pamiętajmy, że poważne powikłania odry najbardziej zagrażają dzieciom do 5 roku życia, dorosłym, kobietom ciężarnym oraz osobom z niedoborem odporności i niedożywionym.

Konsultacja eksperta: Ewa Felicka-Cieślak, specjalista chorób wewnętrznych w Centrach Medycznych Medyceusz.