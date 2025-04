Wysypka przypominająca kaszkę to drobne, wyczuwalne pod palcami i czasami widoczne (szczególnie pod światło) drobne grudki na skórze. Kaszka może pojawić się na twarzy, zwłaszcza policzkach, ramionach i udach, na tułowiu i w innych miejscach ciała.

Wysypka określana przez pacjentów „kaszką” jest zazwyczaj niewidoczna gołym okiem, ale wyczuwalna pod palcami.

Częstym powodem wystąpienia tego rodzaju wysypki jest rogowacenie mieszkowe – schorzenie, które należy do chorób dziedzicznych.

Wysypka może być też związana z alergią bądź oznaczać potówki, które pojawiają się na ciele pod wpływem przegrzania skóry i nadmiernego pocenia. Bywa też, że do jej pojawienia dochodzi po infekcji wirusowej, tzw. trzydniówce u dzieci.

"Kaszka" objawiająca się bardzo drobnymi, białymi i twardymi grudkami na powierzchni skóry twarzy, to najprawdopodobniej prosaki.

Wysypka o wyglądzie kaszki w przebiegu rogowacenia mieszkowego często dotyczy osób młodych i może być uwarunkowana genetycznie. Zmiany to drobne grudki na skórze, które można wyczuć pod palcami, ale nie zawsze widać je gołym okiem. Skóra w tym miejscu może być zaczerwieniona i sucha.

Kilkutygodniowe grudki są słabo widoczne i jasne, te starsze zaś – ciemniejsze, większe i łatwiej zauważalne. Najczęściej występują na rękach, nogach i twarzy (w okolicach brwi).

„Kaszką” pacjenci nazywają uczucie szorstkiego naskórka po potarciu. Przyczyną może być rogowacenie mieszkowe (keratosis pilaris). Jest to dość często spotykane zaburzenie rogowacenia mieszków włosowych, obserwowane na tylno-bocznych powierzchniach ramion oraz na udach. Niekiedy zmiany zajmują rozległe powierzchnie skóry. Ujście mieszka włosowego jest rozszerzone czopem keratyny, przez który może przechodzić łodyga włosa. Zmiany wykazują tendencję do zaostrzeń w okresie zimowym, a złagodzenia – w okresie lata. – mówi lek. Barbara Dziewulska, dermatolog z Grupy LUX MED.

Poza genetyką na pojawienie się rogowacenia mieszkowego mają wpływ także nadmierna suchość skóry, zaburzenia endokrynologiczne i naczynioruchowe.

Niestety, nie istnieje w pełni skuteczne leczenie tego schorzenia. Pacjenci mogą jednak posiłkować się metodami zachowawczymi.

Na rogowacenie mieszkowe pomagają ciepłe kąpiele z dodatkiem dwuwęglanu sodu (soda kuchenna) w ilości 3-4 łyżki na wannę wody. Bardzo dobre są kremy i maści z dodatkiem 5-10% mocznika lub chlorku sodu (5-10%). Stosowanie retinoidów nie przynosi zbytniej poprawy – mówi lek. Barbara Dziewulska.

Częstym powodem wysypki przypominającej kaszkę na twarzy, u dorosłych i dzieci, jest alergia pokarmowa. U niemowląt objawia się grudkami szczególnie na policzkach, niekiedy lekko połyskującymi, wysypka może swędzieć. Powodują ją najczęściej uczulenie na laktozę (cukier występujący w mleku krowim) lub białko zwierzęce. Do pojawienia się kaszki na twarzy mogą przyczynić się również inne alergeny: orzechy, owoce cytrusowe, pomidory, niektóre przyprawy, ale też, oprócz alergii pokarmowej, składniki chemiczne kosmetyków.

Pierwszym krokiem leczenia tego typu uczulenia powinno być wyeliminowanie produktu, który podejrzewamy o wywołanie wysypki. Warto udać się do alergologa, który przepisze odpowiednie leki, a wcześniej zleci badania w kierunku alergii.

Wysypka na twarzy w postaci białych, twardych, bardzo drobnych (1-2 mm) i widocznych grudek, niepołączonych z powierzchnią skóry, to tzw. prosaki. Najczęściej zmiany pojawiają się na skórze twarzy, szczególnie policzków, skroni i powiek. Nie są swędzące, ani bolące.

Występują niezależnie od wieku, jednak przeważnie daje się je zaobserwować u noworodków, u których też samoistnie znikają w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. U dorosłych stosuje się różne metody leczenia prosaków, m.in.: laseroterapię, elektrokoagulację oraz zabiegi kosmetyczne, jak mikrodermabrazję, peeling chemiczny lub wymrażanie.

Trzydniówka (gorączka trzydniowa, rumień nagły) to choroba zakaźna wywoływana przeważnie przez herpeswirusy HHV6 i HHV7. Jest powszechną infekcją wśród dzieci do 2. roku życia. Po nagle pojawiającej się wysokiej gorączce (do 40°C), która utrzymuje się 2-4 dni, ciało pokrywa się bladoróżową wysypką. Występuje ona głównie na tułowiu. Co charakterystyczne, plamki chwilowo znikają po naciśnięciu skóry palcem. Po chorobie nie pozostawiają śladów.

Każdą niepokojącą zmianę skórną, w tym wysypkę, warto zawsze pokazać specjaliście – dermatologowi lub lekarzowi pierwszego kontaktu.

Do lekarza należy udać się szczególnie wtedy, gdy oprócz wysypki pojawiają się inne niepokojące sygnały (gorączka, złe samopoczucie) lub jeżeli zmiany się nasilają, występują w postaci ognisk zapalnych, albo jeśli nie znikają po 3-4 dniach.

