Wyprysk alergiczny jest najczęściej leczony miejscowo. Przy nasilonych zmianach podawane są leki doustne m. in. antyhistaminowe, immunosupresyjne i kortykosterydy.

Wyprysk alergiczny powstaje w wyniku nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego organizmu. W leczeniu stosowane są przede wszystkim maści zmniejszające nasilenie stanu zapalnego skóry i świądu. Czasami niezbędne jest zastosowanie leków immunosupresyjnych. Powodują one obniżenie aktywności układu odpornościowego, czyli zmniejszenie reakcji na alergen wywołujący zmiany na skórze. Można stosować maść lub leki doustne. Zalecane są leki z grupy cyklosporyn.

Ponieważ zmiana swędzi chory często zgłasza tę dolegliwość jako pierwszą i prosi o o pomoc w jej usunięciu. Może wtedy otrzymać od lekarza zalecenie doustnego przyjmowania leków antyhistaminowych. Oprócz pożądanego działania leki te mogą powodować senność, zwiększać apetyt oraz spowalniać czas reakcji.

Innymi skutecznymi lekami są sterydy. Zmniejszają one zaczerwienienie i świąd. Przy stosowaniu tych leków należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia skutków ubocznych. Działają one bowiem na cały organizm. Niekiedy okazuje się, że chory jest jednocześnie uczulony na sterydy. Wtedy same leki powodować lub nasilać wyprysk alergiczny.

Innym sposobem leczenia wyprysku alergicznego jest tak zwane odczulanie. Polega ono na przyjmowaniu przez chorego alergenu w minimalnych ilościach tak, by organizm nie zareagował uczuleniem, lecz przyzwyczaił się do danej substancji. Najczęściej taka immunoterapia jest stosowana przy alergenach wziewnych typu pyłki traw i drzew lub sierść kota czy psa.

W Polsce dostępne są już preparaty zawierające niesterydowe inhibitory cytokin zapalnych np. pimekrolimus czy takrolimus. Leki te powodują osłabienie reakcji immunologicznej. Są prawie tak skuteczne jak sterydy nie wywołując przy tym tylu skutków ubocznych. Minusem jest jedynie wysoka cena.

W leczeniu zaostrzeń polecane są fototerapia i fotochemoterapia.

Jeśli nie skutkuje leczenie podstawowe trzeba zastosować leki immunosupresyjne takie jak cyklosporynę A. Obniża ona bardzo reakcję układu odpornościowego i prowadzi do całkowitego ustąpienia zmian.

Bardzo ważne jest, by unikać substancji wywołującej wyprysk alergiczny, gdy jest ona znana. Jeśli nie wiadomo co jest przyczyną wyprysku alergicznego można zgłosić się do poradni alergologicznej celem wykonania dokładnych testów skórnych.

