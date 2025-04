Czym jest liszaj płaski?

Jeśli na Twojej skórze pojawiły się czerwone, błyszczące, płaskie wykwity o długości około 1–3 lub zauważasz podłużne żółtawe bruzdy na paznokciach, możesz podejrzewać, że to liszaj płaski. Nie są to jednak jedyne objawy tej choroby. Sprawdź, jak leczyć liszaj płaski i czy jest on zaraźliwy.