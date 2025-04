Półpasiec jest chorobą zakaźną, która rozwija się u osób chorujących wcześniej na ospę wietrzną. Jego charakterystycznym objawem jest wysypka, która pojawia się na skórze i z czasem zamienia się w bolesne pęcherze. Po czym jeszcze rozpoznamy półpaśca? Jakie objawy wiążą się z półpaścem ocznym i usznym?

W porównaniu do ospy wietrznej półpasiec jest chorobą, która wywołuje mniejsze swędzenie skóry, ale za to jest bardziej bolesna. Pierwszymi objawami choroby jest przeczulica, czyli większa wrażliwość skóry na dotyk, jej łaskotanie, świąd, uczucie palenia, drętwienia, mrowienia. Pojawiają się one zwykle na jednej połowie ciała, na małej powierzchni.

Drapanie swędzącej skóry nie przynosi jednak ulgi, ponieważ półpasiec to choroba atakująca nerwy, a nie skórę. Jej źródłem dolegliwości są więc komórki nerwowe.

Symptomom związanym z nadwrażliwością i świądem skóry towarzyszą objawy wskazujące na zwykłe przeziębienie:

ból gardła,

osłabienie,

rozdrażnienie,

podwyższona temperatura ciała.

O tym, że cierpimy na półpaśca, a nie przeziębienie, wskazuje wysypka. Pojawia się ona na powierzchni skóry, która wcześniej była przeczulona i łaskotała.

Wysypka przekształca się następnie w bolesne pęcherze o żółtym lub krwistym zabarwieniu. Pęcherze z czasem pokrywają się strupem i odpadają po 2-3 tygodniach. Zmiany te obejmują zwykle tułów, rzadziej pojawiają się na twarzy, nodze lub ręce. Zawsze jednak są obecne na połowie ciała, stąd nazwa choroby: półpasiec.

Zmian, które pojawiają się na skórze, nie wolno rozdrapywać, aby nie doprowadzić do nadkażeń bakteryjnych. Rozwojowi bakterii sprzyja też smarowanie skóry papkowatymi substancjami. Jeśli już chcemy pokryć czymś skórę zmienioną chorobowo, użyjmy gencjany.

Celem przyspieszenia przyschnięcia pęcherzy zaleca się stosowanie takich substancji jak: ospa comfort spray, fiolet gencjany, a w razie towarzyszącego świądu celem jego zmniejszenia - poxClin. Nie zaleca się natomiast popularnych niegdyś pudrów, ponieważ tworzą one grubą pokrywę, pod którą mogą rozwijać się bakterie. W przypadku takiego nadkażenia zmian wskazane jest stosowanie kremów lub sprayów odkażających lub zawierających antybiotyki – dodaje dr n. med. Joanna Sułowicz - specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej z SCM estetic w Krakowie.

Pamiętajmy też, że chory nie powinien dopuścić do zerwania strupków.

Ponadto należy unikać długotrwałego kontaktu z wodą, np. kąpieli w wannie, basenie. Zaleca się krótkotrwałe, letnie prysznice, po których należy delikatnie osuszać skórę tak, aby nie zerwać strupków. Pozostawienie strupków do samodzielnego odpadnięcia minimalizuje wystąpienie blizn – mówi dr n. med. Joanna Sułowicz.

Ból po niezaleczonym półpaścu

Półpasiec oczny i uszny to groźne warianty choroby. Czym się różnią i jak je rozpoznać?

Półpasiec oczny – wysypka pojawia się na skórze, owrzodzenia – na rogówce, objawia się bólem oka i jego okolicy, atakuje gałązki nerwu trójdzielnego. Może prowadzić do utraty wzroku. Półpasiec uszny – wysypka umiejscawia się na skórze małżowiny usznej, w przewodzie słuchowym zewnętrznym i na błonie bębenkowej, rozpoznamy go też po zaburzeniach słuchu, szumach usznych i bólu ucha. Jeśli wirus zaatakuje też nerw twarzowy, może spowodować nawet porażenia mięśni mimicznych twarzy i niedowłady.

Zdarza się, że półpasiec jest bezbolesny, jednak w większości przypadków ból jest na tyle silny, że wymaga przyjmowania środków przeciwbólowych. Towarzyszą mu też bóle głowy i gorączka.

Ból przy półpaścu wynika z tego, że w miejscu uaktywnienia się wirusa dochodzi do stanu zapalnego nerwu czuciowego i unerwionej przez niego skóry. To powoduje ostry, piekący i silny ból występujący wzdłuż zaatakowanego nerwu.

