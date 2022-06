Polip macicy – kiedy jest złośliwy i czy może powodować niepłodność?

fot. Adobe Stock, Peakstock

Polip macicy, inaczej polip endometrialny, jest zmianą rozrostową błony śluzowej macicy, która zwykle nie przekracza 4-5 cm. Powstaje prawdopodobnie pod wpływem zmian hormonalnych (estrogenów) zazwyczaj u kobiet pomiędzy 30. a 50. rokiem życia. Polip macicy może mieć dwie postaci:

uszypułowaną (ma szypułę lub nóżkę, z której wyrasta),

nieuszypułowaną, czyli polipy siedzące, przylegające płasko do błony śluzowej (ma kształt kolisty).

Ryzyko rozwoju polipa macicy wzrasta z wiekiem. Bardziej narażone są też kobiety z cukrzycą, otyłością, endometriozą oraz leczone tamoksyfenem. Kiedy polip endometrium kwalifikuje się do wycięcia i czy może oznaczać raka?

Zazwyczaj polipy macicy są zmianami łagodnymi, które wykrywa się na badaniu USG. Bywa, że znikają wraz ze złuszczającą się wyściółką macicy. Niektóre jednak mogą okazać się mięśniakami lub zmianami rakowymi. Atypowy rozrost polipów endometrialnych dotyczy 6,7% przypadków i może świadczyć o charakterze onkologicznym zmiany. W 2,2% przypadków w obrębie polipa obserwuje się komórki raka endometrium.

Szacuje się, że ryzyko zmiany polipa macicy w nowotwór złośliwy wynosi 0,45-1,5%. Jest ono większe u kobiet starszych, leczonych tamoksyfenem oraz gdy polipy mają duże rozmiary (powyżej 1 cm). Do czynników ryzyka zezłośliwienia polipa macicy należą też otyłość, cukrzyca i nadciśnienie. Z badań wynika, że większość kobiet, u których wykryto polipy złośliwe, występowały objawy, najczęściej nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych. O tym, czy polip macicy to nowotwór złośliwy czy niegroźna zmiana, wiadomo, gdy zostanie on pobrany do badania histopatologicznego.

Polipy macicy mogą nie dawać żadnych objawów, a ich obecność wykrywana jest wówczas przypadkowo. Zdarza się jednak, że o ich pojawieniu się sygnalizują:

krwawienia między miesiączkami,

obfite miesiączki (często bolesne),

ból w trakcie stosunku (jeśli polip wychodzi do pochwy),

krwawienia z macicy w wieku okołomenopauzalnym,

zwiększone upławy,

krwawienia po stosunku lub badaniu ginekologicznym.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Polipy macicy faktycznie mogą utrudniać zajście w ciążę, wiele zależy natomiast od ich wielkości i lokalizacji. Zdarza się, że utrudniają zapłodnienie lub zagnieżdżenie się zarodka w jamie macicy. Statystyki pokazują, że wśród kobiet leczonych z powodu niepłodności, polipy macicy są częstą przypadłością. Ma je co trzecia pacjentka.

Niestety, polipy endometrialne mogą powodować plamienia w I i II trymetrze ciąży, a te większe – nawet poronienia.

Większości polipów macicy nie trzeba wycinać, ponieważ zwykle samoistnie się wchłaniają.

Polipy endometrialne wymagające wycięcia są duże i/lub uniemożliwiają zajście w ciążę. Usuwa się je zazwyczaj podczas histeroskopii. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i polega na wycięciu zmiany przy użyciu specjalnych nożyczek histeroskopowych, które służą do nacięcia szypuły lub podstawy polipu.

Innym sposobem usuwania polipów jest łyżeczkowanie jamy macicy. Jest to jednak metoda mniej dokładna, która może skutkować niepełnym usunięciem drobnych zmian. Warto dodać, że każdy polip powinien zostać odesłany do badania histopatologicznego.

