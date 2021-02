fot. Adobe Stock

Ta ostra zakaźna choroba układu oddechowego przebiega z różnym nasileniem: od łagodnej infekcji bez gorączki po ciężkie zachorowanie wymagające pobytu w szpitalu. Grypa, bo o niej mowa, pojawia się w postaci miejscowych ognisk, epidemii lub pandemii, na ogół w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Na grypę chorują ludzie w każdym wieku. Według danych WHO, rocznie zmaga się z nią 5-10% dorosłych i 20-30% dzieci. Szacuje się, że co roku na grypę umiera ok. 1–3 na 100 tys. osób. Właśnie dlatego nie należy bagatelizować jej objawów.

Okres wylęgania grypy wynosi od 1 do 7 dni. Objawy najczęściej pojawiają się nagle. Należą do nich:

wysoka gorączka (nawet 41°C),

dreszcze,

bóle mięśni i stawów (najczęściej dotyczą nóg i pleców),

bóle głowy (ogólne lub w okolicy oczu),

ból podczas ruchu gałek ocznych,

światłowstręt,

pieczenie oczu,

senność,

ból gardła,

suchy, napadowy kaszel.

Główne objawy grypy zgłaszane przez pacjentów to wysoka gorączka (często bez dreszczy), uciążliwe bóle głowy, przewlekły kaszel i ból gardła oraz bóle mięśniowe.

U osób chorych (najczęściej u dzieci) pojawiają się także wymioty i biegunka. Objawy grypy zwykle przechodzą po 5-7 dniach. Gwałtowny wzrost temperatury występuje w pierwszej dobie choroby, a w ciągu kolejnych 2-3 dni temperatura ciała normuje się. Nie oznacza to jednak, że osłabiony organizm dochodzi do siebie już po tygodniu. Uczucie rozbicia może trwać nawet kilkanaście dni.

Nawet po ustąpieniu objawów, nadal może dojść do zarażenia innych osób. Szacuje się, że osoba dorosła jest zakaźna do 10 dni po pierwszych objawach, a dziecko nawet dłużej. Osoby z obniżoną odpornością wydalają wirusa grypy z organizmu jeszcze przez kilka tygodni lub miesięcy.

W związku z tym, że objawy grypopodobne wywołuje wiele wirusów, nie można rozpoznać choroby na podstawie samych symptomów. W diagnostyce stosuje się badanie wirusologiczne metodą RT-PCR, którego celem jest odszukanie materiału genetycznego drobnoustroju w wymazie z gardła lub nosa. Pozwala ono również określić typ wirusa. Można także zastosować inne techniki, np. szybki test antygenowy.

Badania w kierunku wirusa grypy wykonuje się głównie u osób z grupy wysokiego ryzyka powikłań oraz wtedy, gdy wymagany jest pobyt w szpitalu. Wynik tych badań jest ważny, ponieważ wpływa na wybór metody leczenia.

Objawy podobne do grypowych może wywołać ponad 200 wirusów. Dlatego często osoby mogą skarżyć się na grypę, choć powodem dolegliwości bywa inna infekcja. Początkowe objawy grypy łatwo można pomylić ze zwykłym przeziębieniem – pojawiają się bóle głowy, osłabienie i gorączka. Wirus grypy atakuje jednak zdecydowanie szybciej i gwałtowniej– choroba może rozwinąć się dosłownie z godziny na godzinę i przykuć do łóżka w krótkim czasie. Przeziębieni, chociaż bardzo osłabieni, jesteśmy w stanie wyjść do sklepu czy przygotować obiad. Głównym objawem przeziębienia często jest katar, ten jednak rzadko dokucza pacjentom z grypą - w tej grupie najbardziej dokuczliwe są wysoka gorączka i kaszel.

Nieprawidłowe leczenie grypy może prowadzić do niebezpiecznych powikłań grypy. Może to być m.in.: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie zatok lub zapalenie mięśnia sercowego.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.12.2018.

