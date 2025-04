Według lekarzy, chociaż koronawirus i grypa mają więcej wspólnych cech niż różnic, to jednak to co je różni, jest bardzo znaczące. Największą trudnością w odróżnieniu choroby wywoływanej przez koronawiursa od grypy jest to, że obie infekcje mają bardzo podobne objawy.

W obu przypadkach często występują gorączka, kaszel i ogólne rozbicie. Objawy koronawirusa mogą pojawić się od 2 do 14 dni od kontaktu z wirusem, to głównie:

Nie są to wszystkie z możliwych objawów, jednak o tych specjaliści informują oficjalnie, np. na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Nie wszystkie też muszą u chorego wystąpić, niektóre pojawiają się rzadko lub wcale.

Gdy przebieg COVID-19 (choroby wywoływanej przez koronawiursa) jest poważniejszy, może rozwinąć się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, sepsa i wstrząs septyczny, które w najtrudniejszych przypadkach skutkują śmiercią.

Okres wylęgania grypy jest krótszy: wynosi od 1 do 4 dni do kontaktu z patogenem. Objawy grypy to przede wszystkim:

gorączka,

suchy kaszel, męczący,

dreszcze,

ból mięśni,

ból głowy (zazwyczaj w okolicy czoła i za oczami),

osłabienie, złe samopoczucie,

ból gardła,

zatkany nos, niezbyt nasilony katar,

nudności i wymioty,

biegunka.

​Podobnie jak w przypadku koronawiursa, zachorowanie na grypę wiąże się z ryzykiem ciężkiego przebiegu i powikłań. Należą do nich: ciężkie zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, powikłane zakażenia bakteryjne, sepsa i niewydolność wielonarządowa. Grypa w najgorszym przypadku również może prowadzić do śmierci.

Koronawirus może też być mylony z przeziębieniem. Więcej na ten temat: Koronawirus czy przeziębienie - jak odróżnić?

Koronawirus i wirus grypy powodują choroby układu oddechowego, co w obu przypadkach oznacza różne nasilenie objawów infekcji: od bezobjawowego zakażenia, przez łagodne symptomy przypominające przeziębienie, po ciężkie objawy związane z niewydolnością oddechową, krążeniową, a nawet skutkujące śmiercią. Infekcje układu oddechowego mają to do siebie, że ich przebieg może bardzo się różnić w poszczególnych przypadkach.

Ponadto COVID-19 i grypa rozprzestrzeniają się w podobny sposób – drogą kropelkową. Środki zapobiegania także w obu przypadkach będą takie same, mianowicie: częste i dokładne mycie rąk (więcej: jak myć ręce), noszenie maseczek, unikanie kontaktu z chorą osobą.

Ale to różnice pozwalają najszybciej rozstrzygnąć, z czym mamy do czynienia: koronawirusem czy grypą.

Według danych WHO COVID-19 jest groźniejszy ze względu na wyższą śmiertelność – np. w USA wskaźnik ten wynosi 6%, podczas gdy dla grypy jednie 0,1%. Jednak trzeba dodać, że dane dotyczące koronawirusa mogą być zawyżone, gdyż wiele przypadków pozostaje niezdiagnozowanych. Są też nieusystematyzowane, różnią się w zależności od regionu, populacji i czasu rozprzestrzeniania.

Liczby wskazują, że infekcja koronawirusem częściej ma charakter ciężkiego zakażenia. Ok. 80% osób z dodatnim testem na SARS-CoV-2 przechodzi chorobę łagodnie lub bezobjawowo, 15% to przypadki ciężkie wymagające podania tlenu i 5% wymagające sztucznej wentylacji, co określa się jako stan krytyczny. Według niektórych źródeł ciężki przebieg grypy dotyczy ok. 3% pacjentów.

Kolejna ważna różnica to szybkość rozprzestrzeniania się wirusa. Wiele wskazuje na to, że to grypa szybciej atakuje kolejne osoby. Grypa ma krótszy okres inkubacji (od kontaktu z patogenem do rozwoju choroby mijają średnio 2 dni). Grypa ma też szybszy i bardziej gwałtowny początek.

Jedną z istotnych różnic stanowi zagrożenie cięższym przebiegiem infekcji wśród dzieci. W przypadku COVID-19 wiemy już, że najmłodsi przechodzą chorobę zwykle łagodnie. Wiek poniżej 5 lat jest za to czynnikiem ryzyka dla ciężkiego przebiegu grypy i wystąpienia powikłań. Mówiąc inaczej, dla dzieci groźniejsza jest grypa. Z kolei osoby starsze oraz przewlekle chore i te z obniżoną odpornością w przypadku koronawirusa i grypy – podobnie – stanowią grupy bardziej niż reszta społeczeństwa narażone na ciężki przebieg infekcji.

Na podstawie samych objawów żaden lekarz nie jest w stanie obiektywnie stwierdzić, z którą infekcją ma do czynienia. Odpowiedź mogą dać jedynie testy genetyczne na podstawie wymazu z gardła lub nosa chorego. Wykrywają one materiał genetyczny drobnoustroju w pobranej próbce.

Testy na przeciwciała, inaczej testy serologiczne, wykonywane na podstawie próbki krwi, nie mogą być wykorzystane do oceny, czy osoba ma infekcję w danym momencie. Sprawdzają jedynie, czy organizm miał wcześniej kontakt z koronawirusem.

Więcej o dostępnych badaniach na koronawirusa: Testy na COVID-19. Lista punktów i cena badań.

Odróżnienie zakażenia koronawirusem od grypy na podstawie samych objawów jest niezwykle trudne. Wprawdzie grypa może zaczynać się szybciej, a utrata smaku czy węchu częściej występuje w przypadku zakażenia SARS-CoV-2, to jednak zbyt mało, aby z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać przyczynę infekcji.

Jedynym najbardziej wiarygodnym i obiektywnym narzędziem do zdiagnozowania choroby będzie w tym przypadku test genetyczny na podstawie wymazu z nosogardła.

