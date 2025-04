Pamiętaj o właściwym nawodnieniu organizmu

Największą rolę w leczeniu infekcyjnych chorób układu trawiennego odgrywa właściwe nawodnienie. Zwykle jest to pojenie doustne w domu chorego.

Trzeba pamiętać, że przy obfitych wymiotach lub biegunce ważne jest nie tylko uzupełnienie straconej wody, ale także podążających za nią elektrolitów. Zamiast zwykłej wody lepiej użyć do nawadniania specjalnych płynów do tego przeznaczonych dostępnych w aptece. Wadą tych płynów jest to, że są niezbyt smaczne i mogą w ten sposób nasilać odruch wymiotny.

W przypadkach, kiedy objawy ze strony układu pokarmowego nie są bardzo nasilone, można ograniczyć się do picia zwykłej wody niegazowanej lub cienkiej herbaty. Należy unikać kawy i napoi gazowanych, gdyż nie tylko podrażniają one układ trawienny, ale także sprzyjają większej utracie elektrolitów.

Jeśli jednak pojenie doustne nie powiedzie się, gdy chory jest bardzo odwodniony, w wieku podeszłym lub jest małym dzieckiem lub gdy stan ogólny pacjenta jest poważny – konieczne może być nawadnianie w szpitalu pod postacią kroplówki.

Jak prawidłowo leczyć biegunkę infekcyjną?

Co jeść przy biegunce i wymiotach?

Człowiek chory zazwyczaj nie ma ochoty na jedzenie. Przez pierwsze 3-4 godziny trwania biegunki raczej nie należy podawać pokarmów doustnych, należy się ograniczyć do nawodnienia chorego.

Później należy zastosować dietę lekkostrawną. Zalecane jest częstsze spożywanie pokarmów, ale o mniejszej objętości. Do normalnej diety można wrócić, kiedy konsystencja stolca się unormuje.

W przypadku wymiotów pokarmy należy podawać jeszcze ostrożniej. Najlepiej zacząć od pokarmów bardziej płynnych, jak zupa czy kisiel. Zwykle jednak trzeba przeczekać fazę intensywnych wymiotów, gdyż i tak wtedy nie ma ono sensu.

Leki na biegunkę

U osób dorosłych z intensywną biegunką można rozważyć podanie leków zwalniających perystaltykę takich jak loperamid. Lek ten można zastosować u chorych, którzy nie mają gorączki, a w kale nie ma krwi i ropy. Jest on skuteczny i w miarę bezpieczny.

Leczenie zaczyna się od dwóch tabletek, a następnie podaje się jedną po każdym biegunkowym stolcu. Loperamidu nie można także zastosować w przypadku biegunki przewlekłej.

W przypadku wymiotów spowodowanych infekcją przewodu pokarmowego raczej nie stosuje się leków przeciwwymiotnych. Jeśli wymioty są bardzo uporczywe, to należy zgłosić się do lekarza, który ewentualnie może zadecydować o podaniu takiego leku. Przy bardzo silnych, kurczowych bólach brzucha towarzyszącym biegunce czy wymiotom można podać pacjentowi lek o działaniu rozkurczowym, np. No Spa.

Kiedy biegunka powinna skłonić do wizyty u lekarza?

Antybiotyk na infekcję przewodu pokarmowego?

Czasami w leczeniu infekcji przewodu pokarmowego nie wystarcza leczenie objawowe, a konieczne jest uderzenie w przyczynę, czyli podanie antybiotyku mającego zwalczyć infekcję bakteryjną. Zawsze przed podaniem antybiotyku konieczne jest badanie.

