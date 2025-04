Reklama

Czy są jakieś sprawdzone sposoby, by namówić kogoś do rzucenia palenia? Jest to dla mnie ważna kwestia, ponieważ jestem w związku z dziewczyną, która wróciła do papierosów po kilku latach „abstynencji”, a ja jestem ich wielkim przeciwnikiem (przeszkadza mi już sam zapach papierosów).

Kornelia, od czasu, gdy znów pali, cała przesiąkła dymem papierosowym, aż nie mam ochoty jej całować! Wstyd mi też za nią, gdy idziemy do moich znajomych, z których nikt nie pali, a ona co chwilę pyta o popielniczkę i wychodzi na balkon.

Martwię się też zdrowiem swojej dziewczyny – przeczytałem sporo artykułów o tym, jak szkodliwy wpływ na ludzki organizm mają papierosy.

Oczywiście wielokrotnie namawiałem Kornelię, by rzuciła palenie. Ona jednak jest głucha na moje argumenty. Nie chcę się z nią rozstawać, ale te papierosy naprawdę mnie denerwują… Co robić?

Na pytanie odpowiada psycholog, psychoterapeuta Monika Wysota:



Niestety, nie ma żadnych sprawdzonych sposobów, żeby namówić kogoś do rzucenia palenia. A tym bardziej nie ma żadnych uniwersalnych metod, które miałyby zastosowanie do każdej osoby. To, co może Pan robić, to próbować wzbudzić u swojej dziewczyny pozytywną motywację.

Badania pokazują, że argumenty o raku płuc czy innych schorzeniach spowodowanych paleniem niekoniecznie wywierają pożądany skutek. Okazuje się, że palacze mają upośledzony mechanizm strachu. Ponadto zawsze znajdą argumenty, że właśnie oni nie zachorują, bo przecież palą tylko trzy papierosy dziennie a ich znajomy palił nawet 10 i jest zdrowy.

Okazuje się, że argumenty negatywne bardziej działają na osoby, które jeszcze nie wpadły w sidła nałogu (jako działanie profilaktyczne) niż na palaczy.

To, co może zadziałać, to pokazywanie nałogowym palaczom korzyści, jakie mogą płynąć z rzucenia nałogu, np. ładniejsza cera, lepsza kondycja, pieniądze, które można wydać na przyjemności, zadowolenie partnera, czyli nic innego, jak wzbudzanie motywacji pozytywnej. Proszę spróbować pokazywać swojej dziewczynie, co może zyskać, kiedy rzuci nałóg.

Polecam Panu podręcznik Jolanty Życińskiej „O rzuceniu palenia inaczej”. Jest to książka dla osób, które chcą rzucić palenie, oraz dla osób, które pragną im w tym pomóc. Być może znajdzie w niej Pan cenne wskazówki, jak pomóc swojej partnerce w rzuceniu szkodliwego nałogu.

