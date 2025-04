1. Jaka jest poprawna sylwetka? Gdy dziecko stoi, powinno prosto trzymać głowę, mieć wypukłą klatkę piersiową, płaski brzuch i lekko zaokrąglone plecy.

2. Co może wskazywać na wady postawy? Przede wszystkim: asymetria (np. jeden bark wyżej względem drugiego), nienaturalne wysunięcie głowy do przodu, płaska lub zapadnięta klatka piersiowa, wypukły albo wiotki brzuch, zgarbione plecy czy odstające łopatki.

3. Jakie inne sygnały powinny zaalarmować rodzica? Bacznie warto się przyglądać już niemowlętom, zwłaszcza tym, które zaczęły bardzo szybko chodzić, pomijając przy tym raczkowanie. Ich mięśnie mogą być za słabe, by właściwie podtrzymywać szkielet. Na nieprawidłowości w postawie może wskazywać fakt, że maluch (przytrzymując się mebli) chodzi np. tylko w lewą stronę. Gdy chce powędrować w prawą – przewraca się.

U przedszkolaków i uczniów świadectwem wady może być garbienie się, a także np. siadanie ze stopą podwiniętą pod pośladek. Dziecko nieświadomie robi sobie w ten sposób podkładkę wyrównującą położenie kości miednicy.

Uwagę warto też zwrócić na to, czy dziecko, stojąc na jednej nodze, potrafi zachować równowagę. Jeśli nie, być może wada postawy powoduje nieprawidłowe rozłożenie ciężaru ciała.

4. W jaki sposób dbać o kręgosłup dziecka? Najlepszą formą profilaktyki jest ruch. Pomaga on rozwijać mięśnie podtrzymujące szkielet. Ważna jest też dieta – powinna być urozmaicona, z wystarczającą ilością białka i produktów obfitujących w wapń oraz witaminę D (znajdują się np. w nabiale). Składniki te są bowiem konieczne do budowy kości.

5. Co przyczynia się do powstawania wad postawy? Noszenie zbyt ciężkiego tornistra, długie przesiadywanie przed telewizorem czy komputerem, a także wady wzroku i słuchu – dziecko wtedy przybiera pozycję ułatwiającą odbieranie bodźców, np. zbytnio pochyla się nad zeszytem lub wyciąga głowę w kierunku mówcy.

6. Kiedy do lekarza? Jeśli zauważysz objawy wskazujące na nieprawidłową postawę, powinnaś iść z dzieckiem do pediatry, a w razie potrzeby do ortopedy.

