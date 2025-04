Spis treści:

Reklama

Żółty nalot na języku to częsta przypadłość, która może mieć różne przyczyny. Wynika ze zwiększonego odkładania się keratyny, nieprawidłowego procesu złuszczania komórek, a także mnożących się na języku bakterii lub drożdżaków, które produkują żółty barwnik.

Żółty nalot na języku to często wczesny objaw tzw. języka włochatego. Jest to występowanie nieprawidłowo wydłużonych brodawek na języku (czasem nawet do kilku milimetrów), co daje wrażenie pokrytego włoskami języka, dodatkowo pojawia się nalot, który może być żółty (biały, brązowy, zielony, a nawet czarny). Do chropowatej powierzchni języka łatwiej przylegają drobnoustroje.

Do powstania żółtego nalotu na języku przyczyniają się:

niewłaściwa higiena jamy ustnej,

brak oczyszczania języka,

spożywanie niektórych posiłków (zwłaszcza zawierających barwniki) i napojów, np. kawy, herbaty,

suchość w ustach,

oddychanie przez usta,

odwodnienie,

gorączka,

terapia onkologiczna,

grzybica języka (zakażenie Candida albicans),

zmiana pH w jamie ustnej,

palenie tytoniu,

antybiotykoterapia,

przyjmowanie niektórych witamin,

płukanie ust środkami utleniającymi,

niektóre choroba (np. cukrzyca, choroby wątroby, jelit, żołądka).

Żółty nalot na języku i język włochaty występuje częściej u mężczyzn po 30. roku życia. Osad najpierw powstaje w obrębie linii środkowej języka, szczególnie na jego tylnej części, a następnie rozszerza się na boki i do przodu.

Jeśli objaw jest uporczywy, a poprawa higieny jamy ustnej oraz oczyszczenie języka nie przynoszą oczekiwanych efektów, to należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub stomatologa. Przyczyną żółtego nalotu na języku mogą być choroby wymagające leczenia, w tym cukrzyca, refluks, choroba wrzodowa, choroby wątroby lub pęcherzyka żółciowego, zakażenie Helicobacter Pylori, problemy z jelitami.

Istnieje kilka sposobów na pozbycie się żółtego nalotu z języka. Przede wszystkim należy mechanicznie oczyścić język przeznaczonym do tego przyrządem (szpatułki), niezbędna jest dokładna higiena jamy ustnej, nitkowanie zębów i płukanie płynem do ust. Do szczotkowania języka w ciągu dnia można użyć past ścieralnych. Poza tym trzeba wyeliminować czynniki sprzyjające odkładaniu się nalotu na języku.

Jeśli dolegliwość wynika z choroby, np. cukrzycy albo choroby układu pokarmowego, to jej leczenie może złagodzić objaw. Jeśli jest to infekcja z gorączką, należy po prostu przeczekać, pić płyny, aby nalot samoistnie zniknął.

Żółty nalot na języku może wiązać się z nieprzyjemnym zapachem z ust. Jest to objaw wynikający nie tylko z nieprawidłowej higieny jamy ustnej, ale też niektórych chorób, np. kandydozy języka (inaczej grzybicy) czy chorób układu pokarmowego. Wszystkie te przypadłości mogą odpowiadać za brzydki zapach z ust, czyli halitozę. Nalot na tylnej części języka często występuje wraz z przykrym zapachem z ust. Odpowiedzialne może być też zmniejszone wydzielanie śliny, odwodnienie oraz przyjmowanie niektórych leków.

Podstawą zapobiegania powstawaniu żółtego nalotu na języku jest oczywiście właściwa higiena jamy ustnej i codziennie czyszczenie języka skrobaczką. Po każdorazowym wypiciu kawy czy herbaty warto wyszczotkować zęby i oczyścić język. Ważna jest także zmiana nawyków żywieniowych. Należy wypijać dużą ilość wody w ciągu dnia. Unikać słodyczy, produktów mącznych, jasnego pieczywa oraz produktów mlecznych zawierających laktozę, ponieważ sprzyjają tworzeniu się żółtego nalotu na języku. Lekarz może zalecić stosowanie antybiotyku, aby zmniejszyć liczbę bakterii w jamie ustnej, lub leków przeciwgrzybiczych.

Reklama

Czytaj także:

Cytryna może wspomagać leczenie niektórych chorób. Jak ją stosować na grzybicę jamy ustnej?

Masz biały nalot na języku? Przyczyną może być poważna choroba

Grzybica gardła i przełyku - objawy, przyczyny i leczenie