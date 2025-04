Naukowcy wyodrębnili 51 typów adenowirusów. W badaniach potwierdzili, że jedna trzecia z tych wirusów może odpowiadać za nasze zdrowotne problemy.

Adenowirusy odkryto w 1953 roku w migdałkach gardłowych. To wirusy atakujące głównie drogi oddechowe, oczy i układ pokarmowy. Zwykle do zakażenia dochodzi w pierwszych latach życia, ale uważać powinny też kobiety w ciąży, przewlekle chorzy i rekonwalescenci. Nosicielami adenowirusów są ludzie. Do zarażenia tego typu wirusami dochodzi drogą kropelkową oraz fekalno-oralną (konieczne jest mycie rąk po skorzystaniu z WC).

Adenowirus przenika do organizmu przez:

błony śluzowe dróg oddechowych,

błony śluzowe układu pokarmowego,

spojówki (np. gdy potrzemy oczy).

O infekcję najłatwiej tam, gdzie są duże skupiska ludzi, zwłaszcza, gdy równocześnie naginane są zasady higieny. Stąd prawdziwą wylęgarnią adenowirusów są żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, przychodnie i szpitale, ale także publiczne baseny.

Szczyt zachorowań wywołanych przez adenowirusy przypada na zimę, wiosnę i początek lata. Po przejściu infekcji wywołanej przez adenowirusy zyskujemy trwałą odporność na ten typ wirusa, który nas zainfekował. Pozostałe jednak nadal mogą nas gnębić.

Od zainfekowania upływa 2-14 dni. W tym czasie adenowirusy się namnażają.

Infekcja zwykle ma łagodny przebieg, może objąć:

układ oddechowy – ok. 10 proc. zapaleń płuc u dzieci ma podłoże adenowirusowe, u dorosłych częstsze są infekcje dróg oddechowych (górnych i dolnych) przebiegające z gorączką, bólem głowy, dreszczami, suchym kaszlem, problemami z tchawica i krtanią,

– ok. 10 proc. zapaleń płuc u dzieci ma podłoże adenowirusowe, u dorosłych częstsze są infekcje dróg oddechowych (górnych i dolnych) przebiegające z gorączką, bólem głowy, dreszczami, suchym kaszlem, problemami z tchawica i krtanią, układ pokarmowy – wywołując ostry nieżyt żołądkowo- jelitowy (zwłaszcza wu dzieci do 5 roku życia),

– wywołując ostry nieżyt żołądkowo- jelitowy (zwłaszcza wu dzieci do 5 roku życia), pęcherz moczowy (głównie u dzieci w wieku szkolnym, zapalenie pęcherza może u nich przebiegać z krwiomoczem),

(głównie u dzieci w wieku szkolnym, zapalenie pęcherza może u nich przebiegać z krwiomoczem), oczy (zapalenie spojówki lub rogówki – z obrzękiem powiek i światłowstętem),

(zapalenie spojówki lub rogówki – z obrzękiem powiek i światłowstętem), czasem też wywołuje zmiany skórne.

Rzadko, ale adenowirusy mogą też przyczyniać się do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych mózgu, stanów zapalnych wątroby, nerek czy serca oraz innych nietypowych zdrowotnych problemów, np. otyłości.

Jak przy wielu chorobach również w przypadku infekcji wywołanych przez adenowirusy może dojść do powikłań. Raczej dotyczą one osób z osłabioną odpornością. Wtedy zdarzają się zapalenia wielonarządowe. Jeśli chodzi o dzieci, to wirus jest najgroźniejszy w przypadku niemowląt.

Jednak większość infekcji wywołanych przez adenowirusy ma łagodny przebieg. Ważne, żeby po zauważeniu objawów udać się do lekarza. Wystarcza leczenie objawowe.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.03.2019.

