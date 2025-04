Zapalenie pęcherza w ciąży jest stanem zapalnym spowodowanym zakażeniem drobnoustrojami, najczęściej bakteriami E.coli. Zapalenie pęcherza w ciąży musi być leczone, ponieważ może prowadzić do przedwczesnego porodu oraz niskiej masy urodzeniowej dziecka. U kobiety ciężarnej zwiększa ryzyko rozwoju odmiedniczkowego zapalenia nerek i ich uszkodzenia.

Zapalenie pęcherza w czasie ciąży jest częste. Może być skutkiem tzw. bezobjawowego bakteriomoczu (występuje u 5-10% ciężarnych), gdy bakterie wykrywane są w rutynowym badaniu moczu, a jednocześnie kobieta nie zgłasza żadnych niepokojących symptomów. U wielu kobiet w ciąży zapalenie pęcherza objawia się jako :

pieczenie i ból cewki moczowej podczas oddawania moczu,

ból brzucha w okolicy nadłonowej,

parcie na pęcherz,

częste oddawanie moczu,

podwyższona temperatura ciała,

krwiomocz (mocz może mieć ciemniejszą barwę, ostrą woń).

Rozpoznanie symptomów zapalenia pęcherza w ciąży bywa trudne i opóźnione, ponieważ podobne objawy występują podczas prawidłowej ciąży, gdy macica zaczyna się powiększać i uciskać okoliczne narządy lub w pierwszym trymestrze ciąży jako skutek działania hormonów, np. parcie na mocz, nietrzymanie moczu, dyskomfort w dole brzucha czy częste mikcje. Kobieta może zbagatelizować te sygnały, dlatego zaleca się regularne badania moczu.

Jeśli w badaniu ogólnym moczu wystąpi bakteriomocz albo ciężarna skarży się na objawy zapalenia pęcherza, lekarz powinien zlecić posiew moczu i rozpocząć leczenie.

Do zapalenia pęcherza moczowego w ciąży dochodzi wskutek obecności drobnoustrojów w drogach moczowych. Kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na zakażenie układu moczowego, ponieważ mają krótszą cewkę moczową oraz mniejszą odległość między ujściem cewki a odbytem (bakterie często trafiają do pęcherza właśnie z tych okolic).

Najczęściej za zapalenie pęcherza odpowiedzialne są bakterie E.coli lub, rzadziej: gronkowiec, Klebsiella, Proteus lub paciorkowce. Dostają się przez cewkę moczową do układu moczowego i przesuwają wyżej. Bez odpowiedniego leczenia mogą zaatakować i uszkodzić nerki.

Do zakażeń układu moczowego w ciąży, w tym zapalenia pęcherza, usposabiają:

ucisk powiększającej się macicy na moczowody powodujący zaleganie moczu w nerkach,

obecność glukozy w moczu,

kamica nerkowa,

obniżona odporność,

zmiany hormonalne w ciąży powodujące mniejsze napięcie mięśni moczowodów i miedniczek nerkowych, a w konsekwencji zastój moczu,

utrudniona lub nieodpowiednia higiena,

częste kontakty seksualne,

cukrzyca ciężarnych.

Zarówno zapalenie pęcherza moczowego, jak i bakteriomocz bezobjawowy u kobiet w ciąży wymagają leczenia. Terapia polega na przyjmowaniu antybiotyku lub chemioterapeutyku o działaniu przeciwbakteryjnym. Kuracja antybiotykiem trwa 3-7 dni, a nitrofurantoiną lub furazydyną nawet 10 dni. W każdym przypadku lekarz powinien zlecić wykonanie posiewu moczu, którego wynik określi rodzaj drobnoustroju powodującego zapalenie pęcherza, a następnie dostosować terapię do rezultatu badania.

Na zapalenie pęcherza stosuje się leki przeciwbakteryjne, które można stosować w ciąży i które są bezpieczne dla ciężarnych: nitrofurantoinę, amoksycylinę, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, fosfomycynę, cefuroksym i cefaleksynę.

U co trzeciej ciężarnej bakteriomocz nawraca, dlatego posiew moczu powinien być wykonany ponownie po leczeniu co pewien czas w celu skontrolowania, czy nie doszło do nawrotu zakażenia.

Wspomagająco w terapii zapalenia pęcherza w ciąży można sięgnąć po domowe metody na zapalenie pęcherza.

