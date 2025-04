Połowa z nas przechodzi przynajmniej raz w życiu infekcję dróg moczowych (np. zapalenie cewki moczowej, pęcherza czy odmiedniczkowe zapalenie nerek). W ciągu roku od pierwszego zachorowania u ok. 20 proc. kobiet stwierdza się ponowne zakażenie, a dokuczliwe objawy zaczynają się pojawiać co rok, a u niektórych raz w miesiącu! Jeśli i ciebie dotyczy ten problem, nie rozkładaj bezradnie rąk. Są skuteczne metody leczenia.

Reklama

1. Dlaczego tak trudno walczyć z zapaleniami pęcherza?



Powodów jest kilka. Infekcje układu moczowego są zwykle leczone antybiotykami o tzw. szerokim spektrum działania. Po takiej kuracji w drogach moczowych mogą pozostać formy przetrwalnikowe bakterii i przy pierwszym spadku odporności doprowadzają do nawrotu choroby. Czasami układ moczowy atakuje kilka szczepów bakteryjnych i jeden rodzaj leku nie jest w stanie zniszczyć każdego z nich. Poza tym – choć 80 proc. zakażeń układu moczowego wywołują bakterie Escherichia coli – nie zawsze winne są bakterie. Mogą to być też wirusy, grzyby, pasożyty, drożdże lub chlamydie. Wówczas podawanie antybiotyku nie ma sensu i trzeba infekcję leczyć inaczej.

2. Co zrobić, jeśli kolejna kuracja antybiotykami zawiodła?



Należy się przekonać, jaki rodzaj drobnoustrojów odpowiada za nawracające zakażenie, i wykonać posiew moczu wraz z antybiogramem. Jeśli te badania nie wykryją winowajcy, trzeba szukać dalej i przeprowadzić w laboratorium genetyki nuklearnej specjalistyczne testy wykrywające DNA różnych patogenów, które mogą być odpowiedzialne za wywołanie objawów choroby. Jeśli zostaną rozpoznane, będzie można rozpocząć celowane, czyli skuteczniejsze leczenie.

3. Niekiedy lekarze polecają doustną szczepionkę. Kiedy ją stosować?



Przy zakażeniach wywołanych przez bakterie Escherichia coli. Wzmacnia ona system odpornościowy: pobudza organizm do wytwarzania przeciwciał, dzięki czemu szybciej i łatwiej radzi sobie z infekcją. Przepisuje ją lekarz i on też ustala sposób jej dawkowania (zwykle bierze się ją ok. 3 miesięcy). Wyniki badań są bardzo optymistyczne: dzięki szczepionce częstość nawrotów choroby spada od 50 do 80 proc., skraca się czas jej trwania, a przebieg jest łagodniejszy. W przypadku innego typu bakterii można indywidualnie „zaprojektować” szczepionkę w laboratorium mikrobiologicznym. Wykonuje się ją na podstawie posiewu i zwykle jest przepisywana obydwojgu partnerom.

4. Jakie są jeszcze inne sposoby na walkę z zapaleniem pęcherza?



Dbać o odporność! Zdrowo się odżywiać, więcej ruszać, pić dużo płynów, oddawać mocz tak często jak trzeba, dbać o ciepło w okolicach intymnych. Warto brać profilaktycznie preparaty z żurawiną (działa przeciwbakteryjnie).

Czytaj także:

Przegląd suplementów na zapalenie pęcherza

Jak wyleczyć nawracające infekcje pęcherza?

5 sposobów na zapalenie pęcherza u dzieci

Naturalne sposoby na zapalenie pęcherza

Reklama

Rozmawia: Dorota Mirska-Królikowska

Specjalista: Dr N. Med. Ewa Kuś ginekolog i położnik adiunkt w Klinice Patologii Ciąży I Katedry Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Na podstawie artykułu z magazynu Vita