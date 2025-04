AIDS to skrót od Acquired Immune Deficiency Syndrome, czyli upośledzenie odporności o charakterze nabytym. Chorobę wywołuje wirus HIV. Nie wiadomo ilu dokładnie Polaków jest nim zarażonych – szacuje się, że od 1985 do 30 listopada 2016 roku ogółem zakażonych (HIV i AIDS) w Polsce było 21,052 osób (dane epidemiologiczne widniejące na stronie aids.gov.pl). Niestety, to tylko ogólne statystyki, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest nosicielem wirusa.

AIDS – jak się zarażamy?



Wirusem HIV, a tym samym AIDS, nie można zarazić się podczas wykonywania takich czynności jak pocałunek, podanie ręki, kaszel, kichanie, korzystanie z tych samych naczyń czy pływanie na basenie z osobą zakażoną. Nie zarazimy się też na ulicy czy w komunikacji miejskiej przez samo tylko przebywanie w tej samej przestrzeni co nosiciele wirusa.

HIV dostaje się do organizmu poprzez krew – w ślinie, łzach i innych wydzielinach jest go na ogół zbyt mało, by mógł być groźny. Zagrażające mogą być natomiast następujące sytuacje:

przetaczanie lub wstrzykiwanie krwi osoby zakażonej (dlatego AIDS często diagnozuje się u narkomanów),

korzystanie z niedokładnie odkażonych narzędzi fryzjerskich, cążków czy nożyków do golenia,

poród i karmienie piersią (zakażenie dziecka),

niezabezpieczone kontakty seksualne.

AIDS – objawy zakażenia



Zakażenie możemy podzielić na cztery etapy:

inkubacja – wirus dostaje się do krwi i się rozmnaża, okres ten trwa zwykle 3 tygodnie; objawy, które mogą wystąpić w tym okresie, porównuje się często do symptomów grypy i infekcji: bóle mięśni i stawów, męczliwość, redukcja masy ciała, bóle głowy, półpasiec, wysypka, powiększenie węzłów chłonnych, osłabienie, zapalenie gardła, wrzodziejące zmiany w jamie ustnej i przy narządach płciowych, gorączka, biegunki, nocne poty; faza utajenia – przebiega bezobjawowo; faza przetrwałego uogólnionego powiększenia węzłów chłonnych – trwa nawet przez dekadę, wirus rozmnaża się wówczas w węzłach chłonnych; AIDS – ostatnia faza zakażenia HIV, organizm coraz słabiej się broni, zmniejsza się stężenie limfocytów.

Czy AIDS można wyleczyć?

Niestety, nie dysponujemy obecnie lekiem na AIDS. Chorobę leczy się antybiotykami i terapiami antynowotworowymi. Chorym podaje się też rutynowo leki antywirusowe, które mają za zadanie ograniczać reprodukcję genów wirusa HIV.

Leczenie AIDS jest obarczone szeregiem skutków ubocznych, m.in. ryzykiem zaniku szpiku kostnego, wystąpieniem anemii, zaburzeń żołądkowych czy toksyczności wątroby.

AIDS – profilaktyka

Profilaktyka AIDS zasadza się na dwóch głównych filarach:

nie podejmowaniu ryzykownych zachowań seksualnych (seks bez zabezpieczenia, częsta zmiana partnerów, przypadkowy seks, seks analny),

(seks bez zabezpieczenia, częsta zmiana partnerów, przypadkowy seks, seks analny), nie podejmowaniu ryzykownych zachowań związanych z wykonywaniem zabiegów, piercingu czy tatuaży w miejscach o niewiadomej renomie, a także korzystanie ze sterylnych igieł i strzykawek (zarówno w szpitalach, jak i w przypadku środowisk związanych z narkomanią).

