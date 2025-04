Każdy powinien znać podstawowe informacje o HIV i AIDS.

AIDS to zespół chorobowy, spowodowany przez znacznie obniżoną odporność organizmu. Wywołuje go ludzki wirus upośledzenia odporności - HIV. Można żyć prze

z wiele lat nie wiedząc, że jest się zakażonym. W tym czasie wirus HIV systematycznie niszczy układ odpornościowy i dopóki nie wystąpią żadne niepokojące objawy, człowiek może nieświadomie zakażać innych. Każdy - bez względu na swoją orientację seksualną, wyznanie religijne lub przynależność rasową - może zostać zakażony HIV. Warto więc pamiętać, że każde ryzykowne zachowanie, np. zmiana partnera seksualnego, powoduje zwiększenie ryzyka zakażenia HIV.

Jeśli wiesz jak uniknąć zakażenia HIV, nie będziesz bać się zachorowania na AIDS.

Nie obawiaj się zakażenia w zwykłych, codziennych kontaktach z osobami żyjącymi z HIV, tzn. gdy przebywacie w tym samym pomieszczeniu, spożywacie wspólne posiłki, korzystacie z tej samej toalety.

Nie można zakazić się HIV w kinie czy teatrze, w autobusie, pociągu, pływając w basenie.

HIV nie przenosi się również przez kaszel czy katar, ani też za pośrednictwem owadów i zwierząt.

HIV nie zakazisz się poprzez dotykanie zakażonej osoby, podawanie jej ręki lub pocałunek.

Łzy także nie spowodują zakażenia HIV.

Na AIDS nie ma lekarstwa ani szczepionki, pomimo że poszukuje się jej w laboratoriach na całym świecie.

Dlaczego o HIV i AIDS trzeba mówić przy każdej okazji. Lepiej niecierpliwie westchnąć: „Ciągle mówią o HIV...”, niż: „Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział, zanim się zakaziłem?!, ... gdy jeszcze NIC się nie stało.

Osoba żyjąca z HIV już do końca życia musi brać leki, które jednak opóźnią zachorowanie na AIDS. Umożliwią one prawie normalne życie, ale mogą powodować również wiele przykrych dolegliwości. Jeśli stan zdrowia na to pozwala, osoba zakażona może nadal pracować, nie stanowiąc dla nikogo zagrożenia. Dlaczego więc informacja, że ktoś jest zakażony HIV, wciąż wywołuje strach?

To nie osoby, które wiedzą o swoim zakażeniu, są zagrożeniem dla innych. Najgroźniejsze są sytuacje, gdy nie mamy świadomości swojego zakażenia lub nie chcemy pamiętać o możliwości zakażenia. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat sytuacji, w których możemy zakazić się HIV oraz stosowanie pewnych zasad, które uchronią nas przed zakażeniem HIV.

Do zakażenia HIV może dojść również poprzez:

zabiegi wykonane niesterylnym sprzętem, nie tylko medyczne, ale i kosmetyczne, takie jak popularny obecnie piercing, czyli przekłuwanie różnych części ciała (uszu, pępka) czy zrobienie tatuażu,

bezpośredni kontakt z krwią zakażonych osób, gdy jest przerwana ciągłość skóry (rany, skaleczenie),

przeniesienie wirusa z matki na dziecko, do którego może dojść w czasie ciąży, porodu, a także poprzez karmienie piersią.

http://www.aids.gov.pl