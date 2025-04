Odporni na HIV

Pomimo że wirusem HIV nietrudno się zarazić, musisz wiedzieć, że nie wszyscy są tak samo podatni na zakażenia HIV. Część osób jest częściowo lub też nawet całkowicie odpornych na infekcję HIV. Jak to możliwe? Przyczyna tej odporności tkwi w sposobie wchodzenia wirusa do komórki człowieka.

Wirus HIV, aby się namnożyć, atakuje tylko te komórki naszego organizmu ( limfocyty), które na swojej powierzchni mają 2 typy receptorów: CD4 i CCR5. Wirus HIV może wejść do komórki tylko w obecności tych dwóch receptorów. W przypadku braku jednego z nich, zakażenie wirusem HIV jest niemożliwe.

Jak stwierdzić odporność?

W populacji europejskiej, co piąta osoba posiada mutację w genie odpowiadającym za syntezę białka CCR5, co powoduje, że ten receptor nie pojawia się na powierzchni limfocytu T. Opisana mutacja dotyczy delecji ( braku) 32 par zasad w sekwencji CCR5 ( mutacja zapisywana jako CCR5Δ32). Występowanie mutacji w CCR5 wiąże się z całkowitą lub częściową odpornością na zakażenia wirusem HIV.

Osoby, które odziedziczyły obie zmutowane kopie genu (po jednej od matki i ojca) nie mają prawidłowych receptorów CCR5 i w wyniku tego są odporne na zakażenia wirusem HIV. Natomiast osoby, które mają tylko jedną zmutowaną kopię genu CCR5 a druga kopia genu jest prawidłowa, są częściowo odporne na zakażenia HIV a i AIDS u takich osób rozwija się wolniej.

Na rynku dostępny jest prosty test genetyczny, który pozwala stwierdzić ewentualną odporność na zakażenia wirusem HIV.

