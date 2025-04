Ale bolą mnie oczy!!!

Bardzo często narzekamy na wiele bólów. A to nas boli głowa, a to łupie w krzyżu. Czasem boli brzuch lub gardło. Ale żeby oczy bolały? Jednak wielu z nas doskonale zna ten ból.

Reklama

Nie tylko głowa…

Oczy to jeden z naszych najważniejszych narządów. To ich sprawność pozwala nam na samodzielne wykonywanie wielu czynności, nie tylko tych związanych z naszą pracą zawodową, ale także z wieloma codziennymi obowiązkami. To dzięki nim, dzięki oczom możemy cieszyć się pięknem otaczającego nas świata. Rozpoznawać kolory, twarze, przedmioty. Patrzeć w oczy ukochanej osoby i widzieć w nich to coś. W sytuacji, gdy boli nas głowa od razu szukamy przyczyny tego bólu. Stosując jednocześnie jedną z naturalnych metod pomagających się uporać z nim lub jeśli nie mamy za wiele czasu sięgamy po tabletkę przeciwbólową. Czemu więc wtedy, gdy czujemy ból w oczach, nie reagujemy natychmiastowo? Przecież nasze oczy wymagają szczególnej troski. Być może winna jest temu stanowi rzeczy nieświadomość możliwych dolegliwości i poważnych schorzeń oczu, jakie mogą nam grozić w razie ich bólu. Ale najczęściej to zwykłe zaniedbanie i przysłowiowe machnięcie ręką decyduje o tym, że ból w oczach jakoś staramy się przecierpieć i nie szukamy jego przyczyny. A on sam może nas alarmować o poważnych zmianach chorobowych, których nie powinniśmy lekceważyć.

Możliwe przyczyny

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Boląca głowa może nam dać informację o zbyt wysokim ciśnieniu tętniczym, wadach kręgosłupa, albo być efektem nieprzespanej nocy. Bolący brzuch to nie tylko sygnał ewentualnego zatrucia pokarmowego, stanów zapalnych w jelitach czy stanów zapalnych błony śluzowej żołądka. A co może nam dolegać wtedy, gdy bolą nas oczy?

Zapalenie spojówek

Objawy

Tę dolegliwość bardzo łatwo rozpoznamy. Gdy cierpimy na zapalenie spojówek, oczy nie bolą nas może intensywnie, ale silnie pieką, są zaczerwienione, jakby opuchnięte. A to nie wszystko, drażni nas także światło, oczy mocno łzawią, a z kącików wydobywa się ropna wydzielina. Czasem możemy też kichać i odczuwać swędzenie oczu. Objawy te nie muszą występować jednocześnie, ale gdy mocno się nasilają, mogą nawet uniemożliwić normalne codzienne funkcjonowanie.

Przyczyny

Tych może być bardzo wiele. Pierwszym powodem pojawienia się stanu zapalnego może być infekcja wirusowa, ale możliwa jest także reakcja alergiczna. Jeśli te powody możemy wykluczyć, jako przyczyny stanu zapalanego, to pozostają tylko czynniki zewnętrzne. I tak kolejno: notoryczne przemęczanie oczu, reakcja na silne światło słoneczne, sztuczne, łuk spawarki, długie oglądanie telewizji lub praca przy komputerze, dostanie się do oka ciała obcego, lotne toksyny, jak dym papierosowy, chemikalia, chlorowana woda, suche powietrze, a nawet silny zapach perfum.

Pomoc

Natychmiastowo możemy zastosować jedne z dostępnych bez recepty kropli łagodzących do oczu i chronić oczy przed silnym światłem. Jeśli po trzech dniach objawy zapalenia spojówek nie ustąpią, a wręcz przeciwnie coraz bardziej będą nam dokuczać, nie zwlekajmy z wizytą u lekarza okulisty, który na podstawie wykonanego badania zleci przyjmowanie leków przepisanych na receptę. Jeśli podejrzenie pada na odczyn alergiczny wykonywane są odpowiednie testy.

Profilaktyka

Ograniczajmy bezpośredni kontakt naszych oczu z działaniem silnego wiatru, promieni słonecznych. Podczas wykonywania prac, które niosą ryzyko uszkodzenia oczu, zakładajmy okulary ochronne. Nie męczmy oczy przesiadując godzinami przed komputerem lub telewizorem. Patrzmy na kojącą zieleń. Ale także zadbajmy o właściwą higienę i nie przecierajmy oczu brudnymi rękami.

Zespół suchego oka

Objawy

Podobnie, jak w przypadku zapalenia spojówek pojawia się silne zaczerwienie oczu. Czujemy jakby ucisk i jednoczesne pieczenie. Nasze powieki wydają się być bardzo ciężkie, a pod nimi jakby utkwiło nam jakieś ciało obce. Z kącika wydobywa się ciągnąca się ropna wydzielina. Zmniejsza się ostrość naszego widzenia. Samo patrzenie sprawia nam jakby ból.

Przyczyny

Powodem takiej reakcji może być narażenie oczu na mocne działanie silnego wiatru, słońca, parujących toksyn, klimatyzowanego powietrza, które powodują szybsze parowanie łez z oka. Ale nie tylko. Bo suchość oka może być jednym z objawów wielu schorzeń organicznych, między innymi, tarczycy, cukrzycy, trądziku różowatego, chorób nowotworowych i neurologicznych.

Pomoc

Skoro oko nie ma zapewnionej właściwej ilości łez, które mają za zadanie chronić i nawilżać spojówkę, naszą rolą jest dostarczenie ich z zewnątrz. Dlatego w leczeniu zespołu suchego oka stosuje się zwykle krople, sztuczne łzy, które zapewniają odpowiednie nawilżenie. Niestety nierzadko takie krople przyjmuje się długimi okresami, a nawet do końca życia. W razie potrzeby, gdy sztuczne łzy nie pomagają dostatecznie, pomoże nam lekarz okulista, który podczas zabiegu zatyka kanaliki łzowe specjalnymi zatyczkami.

Profilaktyka

Przede wszystkim należy dbać o to, aby oczu nie narażać na działanie czynników, które mogą powodować ich wysuszanie. Nie poddawajmy ich działaniu dymu papierosowego. Wietrzmy mieszkanie i dbajmy o odpowiednie nawilżenie powietrza. Podczas pracy przy komputerze róbmy przerwy. Nie oglądajmy długo telewizji.

Zapalenie nerwu wzrokowego

Objawy

W tym wypadku do widocznych i odczuwalnych objawów choroby możemy zaliczyć bolesność podczas poruszania oczami – ta spowodowana jest obrzękiem, jaki pojawił się na osłonkach nerwu wzrokowego, znaczne osłabienie ostrości widzenia oraz trudności w odróżnianiu kolorów. Niekiedy zdarza się nagłe zaniewidzenie.

Przyczyny

Jedną z bardzo poważnych przyczyn pojawienia się zapalenia nerwu wzrokowego jest groźna choroba, stwardnienie rozsiane. Do innych zalicza się wpływ działania trujących środków chemicznych, schorzenia infekcyjne i ogniska zapalne.

Pomoc

Gdy pojawią się wskazane objawy koniecznie natychmiast trzeba udać się do lekarza okulisty. Na podstawie badania zleci nam odpowiednie leczenie, a jeśli zajdzie podejrzenie chorób o podłożu neurologicznym (stwardnienie rozsiane) pokieruje nas do specjalisty. Gdy zapalenie jest spowodowane zatruciem chemikaliami (alkohol metylowy) wymagane jest natychmiastowe szpitalne odtrucie.

Profilaktyka

Przede wszystkim regularne wizyty u okulisty. Ostrożność podczas styczności z silnie trującymi środkami chemicznymi, jeśli taką styczność mamy.

Zapalenie błony naczyniowej

Objawy

Jest to schorzenie, które ma dość nieprzyjemne objawy. W stanie ostrym pojawia się natężona bolesność oczu, są one jakby podrażnione i przy tym przekrwione. Może zdarzyć się nawet czasowe zaniewidzenie. A ciśnienie gałki ocznej znacznie wzrasta.

Przyczyny

Najczęstszymi powodami zapalenia błony naczyniowej oka są ogniska zapalne niedoleczonych zębów, choroby metaboliczne, o podłożu reumatoidalnym i choroby bakteryjne. Jednak bardzo często trudno jest dokładnie ustalić przyczynę.

Pomoc

W tym wypadku nie pomoże stosowanie żadnych kropelek zakupionych bez recepty w aptece. Pomóc może tylko wizyta u lekarza okulisty, który po badaniu oczu zleci odpowiednie leczenie.

Profilaktyka

Profilaktyka jest znacznie ograniczona z uwagi na przyczyny schorzenia. Jednak to, co z pewnością możemy zrobić, to uważać na to, aby oko nie było narażone na urazy zewnętrzne oraz dbać systematycznie o stan swojego zdrowia.



Groźna jaskra

Objawy

Jaskra objawia się bardzo charakterystycznie. Oczy są silnie przekrwione. Rogówka oka jest przymglona, a źrenica poszerzona i nie reaguje na światło. Ból z oka przechodzi na twarz sięgając aż do tyłu głowy. Mogą, ale nie muszą pojawić się wymioty, akcja serca zostaje spowolniona i pojawia się obfite pocenie.

Przyczyny

Wzrost ciśnienia śródgałkowego oka.

Pomoc

W jakimkolwiek miejscu pojawia się atak jaskry, zawsze musimy pamiętać o trzymaniu głowy wysoko, nie można jej opuszczać w dół. Można profilaktycznie zażyć środek przeciwbólowy, który złagodzi bolesność. Jednak skutecznej pomocy może nam udzielić tylko i wyłącznie lekarz, który za pomocą odpowiednich środków obniży ciśnienie gałkowe. W razie potrzeby nie wahajmy się zadzwonić po pogotowie lub jechać na ostry dyżur do najbliższego szpitala. Po udzieleniu doraźnej pomocy, okulista pokieruje nas na odpowiednie badania i ustali przyjmowanie leków.

Profilaktyka

Niestety jaskra jest chorobą dziedziczną, stąd ważne są w przypadku jej wystąpienia w rodzinie, regularne wizyty w gabinecie okulistycznym i pomiar ciśnienia gałkowego.



A może są zmęczone?

Nie zawsze odczuwamy bolesność w oczach z powodu trawiących je stanów zapalnych lub poważnych schorzeń. Czasem pojawia się ona z powodu zwykłego przemęczenia naszych oczu. Długie oglądanie telewizji, kilkugodzinne gry lub praca na komputerze i zwykłe czytanie, mogą być przyczyną odczuwanej bolesności. Na szczęście w takich przypadkach samodzielnie możemy sobie pomóc. A metoda jest bardzo prosta. Nieskomplikowana. W sytuacjach, gdy musimy wytężyć nasz wzrok, zwyczajnie róbmy sobie przerwy. Dobrze też zrobi nam gimnastyka oczu, wykonywana poprzez ruchy gałek ocznych, częste mruganie, a jeśli będziemy mieć chęć i zajdzie taka potrzeba możemy wykonać kompres na oczy wacikami nasączonymi naparem z rumianku.

A poza tym, przyda nam się odrobina rozsądku. Bo gdy rozsądnie będziemy wytężać nasz wzrok, nasze wizyty w gabinecie okulistycznym nie będą częste. W takim razie życzmy sobie więcej rozumu w gospodarowaniu naszym wzrokiem.

Reklama

źródło: mwmedia