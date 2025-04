Mocz to przefiltrowana przez nerki woda ze szkodliwymi produktami przemiany materii i odrobiną soli mineralnych. Na podstawie moczu możesz sama wstępnie ocenić swoje zdrowie i pierwsze objawy choroby. Poddaj go domowej analizie i dowiedz się, czy mieścisz się w normie.

Jaki jest prawidłowy kolor moczu?

Słomkowy, bursztynowy, jasnożółty – taki jest prawidłowy odcień. Jego natężenie zależy od stopnia zagęszczenia moczu. Gdy mało pijesz albo po nocy jest wyższe stężenie barwników (urochromu i urobilinogenu), wtedy mocz ma intensywniejszy kolor. Co powinno zwrócić twoją uwagę?

Niemal bezbarwny płyn występuje za to zwykle przy częstym oddawaniu moczu wynikającym z picia dużej ilości napojów. Ale uwaga! Tak wygląda także mocz zawierający cukier. Zrób badania na poziom glukozy (mocz i krew).

Uwaga! Przy zatruciu naftaliną mocz staje się czarny, podczas stosowania witamin z grupy B lub leków na zapalenie pęcherza – nienaturalnie żółty. Są też farmaceutyki, które mogą go zabarwić na… zielononiebieski.

Jaki jest prawidłowy zapach moczu?

Mocz jest prawie bezwonny, ewentualnie ma lekko kwaskowy zapach. Może się on zmieniać np., jeśli zjesz czosnek czy chrzan. To naturalny objaw. Co powinno zwrócić twoją uwagę?

Bardzo przykry, intensywny zapach zwykle wskazuje na infekcję układu moczowego. Konieczne są dokładniejsze badania.

Analiza moczu - jakie wyniki mieszczą się w normie?

Jeśli masz wątpliwości oddaj próbkę moczu do laboratorium. Dzięki temu zyskasz pewność, że z twoim układem wszystko w porządku (lub odpowiednio szybko podejmiesz leczenie). Aby określić stan zdrowia lub choroby wyniki analizy porównuje się do ogólnie przyjętych norm analizy moczu:

ciężar właściwy: 1,002 do 1,020 g/cm3

barwa: słomkowożółta

odczyn: lekko kwaśny

białko: nieobecne

cukier (glukoza): nieobecny

ciała ketonowe: nieobecne

bilirubina: 0 do 0,2 mg/dl

urobilinogen: ok. 0,1 do 4 mg na dobę

leukocyty: 1-5 w polu widzenia

erytrocyty: 0-3 w polu widzenia

wałeczki: nieobecne

składniki mineralne: niewielka liczba szczawianów, moczanów wapnia i kryształów kwasu moczowego

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady/"Przyjaciółka