Czy wiesz jakie badania powinnaś wykonać gdy ukończyłaś 20 lat?

Co dzień odkrywasz nowe tajemnice kobiecości, obserwujesz swoje ciało i jego przeróżne reakcje. Tak, tak, młodość to zdrowie, więc zbyt nie martwisz się o nie. Ale z drugiej strony, 20 lat to piękny wiek. Między innymi odpowiedzialności za siebie, a w tym za swoje zdrowie. Rodzina, dziecko, praca, studia...

Reklama

Być może brak czasu nie pozwala Ci na wizyty kontrolne u lekarzy, ale pewne badania powinny stać się dla Ciebie złotymi, które trzeba systematycznie wykonywać w celach profilaktycznych, popularnie zwanych „chorób kobiecych” i nie tylko. A może po prostu nie wiesz jakie to mają być badania? W tym artykule znajdziesz na to pytanie odpowiedź...

U ginekologa

Do tego lekarza wybieramy się zwykle, gdy jest potrzeba, a nie na kontrolę. Zdrowa kobieta, która nie ma żadnych dolegliwości, powinna udać się do ginekologa raz w roku, po ukończeniu 20 roku życia. Badanie ginekologiczne w zależności od lekarza ma kilka etapów. Zwykle są to: wywiad, badanie piersi, badanie narządów płciowych, ewentualne wymazy itp., a na sam koniec pytania pacjentki. Pierwsza wizyta jest zapewne najtrudniejszą, gdyż trzeba obnażyć swoje najskrytsze części ciała przed obcą osobą i pozwolić na badanie, które czasem nie należy do przyjemnych.

Badanie palpacyjne piersi

Polega na ich zbadaniu przy pomocy dotyku. Lekarz dokładnie sprawdza każdą pierś w celu wykluczenia obecności guzków i innych niepokojących struktur. Do badania trzeba rozebrać się od pasa w górę, toteż powinno być ono przeprowadzone w intymnych warunkach. Pamiętajmy też o comiesięcznym samobadaniu piersi.

USG piersi

Na pierwsze takie badanie należałoby się zgłosić po ukończeniu 25 roku życia, a przed 30 i powtarzać je co pół roku. Pozwala ono na odnalezienie malutkich guzków, których nie sposób wyczuć badając pierś dotykiem. Jeżeli jesteś w grupie ryzyka raka piersi (obciążenie rodzinne, antykoncepcja) USG powinnaś wykonywać systematycznie od 20 roku życia.

Cytologia

Pierwsze takie badanie powinno być wykonane po pierwszych kontaktach płciowych. Jest to wymaz z szyjki macicy, pobierany za pomocą specjalnych szczoteczek. Pozwala na wykrycie patologicznych zmian w szyjce macicy, w postaci nowotworów i zapaleń. Badanie powinno być wykonywane regularnie raz w roku przy okazji kontrolnych wizyt ginekologicznych. Najlepiej gdy na cytologię stawimy się między 3-5 dniami po menstruacji, a 3-5 dniami przed następnym krwawieniem. Zaleca się, aby nie współżyć przez 48 godzin przed badaniem.

Wynik cytologii można otrzymać wg skali Papanicolau lub w skali Bethesda (zgodna z zaleceniami UE).

USG przezpochwowe

Pozwala na wykrycie jeszcze bezobjawowego nowotworu jajnika oraz jest wykorzystywane m. in w diagnostyce zespołu policystycznych jajników. Obrazuje też anomalie w budowie układu rozrodczego. Polega na wprowadzeniu przez pochwę długiej głowicy USG i oglądaniu na monitorze komputera narządów rodnych. Do badania trzeba się zgłosić z wypełnionym pęcherzem moczowym.

U internisty lub lekarza rodzinnego

Badania kontrolne dobrze jest wykonywać co roku. Lekarz może zlecić wykonanie morfologii krwi z rozmazem, poziomu glukozy, cholesterolu, trójglicerydów, parametrów wątroby i poziomu żelaza oraz badanie ogólne moczu. Poziom glukozy we krwi po ukończeniu 25 roku życia, trzeba badać minimum raz na rok. Raz w roku dobrze jest mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, a w razie potrzeby wykonać EKG.



Inne specjalizacje

Kontroli wymagają nasze oczy, gdyż z biegiem czasu wzrok się pogarsza. Wizyta u okulisty jest wskazana minimum raz w roku.

Trzeba też zaprzyjaźnić się z dentystą i odwiedzać go dwa razy w roku lub i w razie potrzeby.

Jeżeli masz problemy z cerą, nadal szpeci ją trądzik czy inne zmiany skórne, nie zwlekaj z wizytą u dermatologa. Pamiętaj także o obserwowaniu swojej skóry pod kątem pieprzyków, obrzęków, guzków, zagłębień i przebarwień.

Reklama

Katarzyna Ziaja