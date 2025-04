Badanie moczu to jedno z najprostszych badań, a zarazem najlepszych badań pokazujących ogólny stan organizmu. Może ujawnić wiele chorób. Jego wynik bywa wskazaniem do celowanego leczenia lub dalszej, bardziej już precyzyjnej diagnostyki.

Badanie moczu wskazuje na ogólny stan organizmu, pozwala wykluczyć lub potwierdzić wiele chorób, m.in. cukrzycę, zakażenie cewki moczowej, pęcherza, miedniczek nerkowych lub nerek, wirusowego zapalenia wątroby, niewydolności nerek czy zmian zapalnych narządów sąsiadujących z układem moczowym. Sprawdź jak czytać wyniki.

Co sprawdza badanie moczu?

W ogólnym badaniu moczu określa się jego:

BARWĘ

Norma to kolor jasnosłomkowy

Może się zmieniać w zależności od wielu czynników (diety, np. spożycia buraków, ilości wypijanych płynów, przyjmowanych leków)

PRZEJRZYSTOŚĆ

Norma to przejrzysty lub lekko opalizujący.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Norma to 1018-1030 g/l. Wynik powyżej świadczy o dużych ilościach białka, glukozy lub metabolitów pochodzących z leków. Zbyt mała wskazuje na moczówkę prostą czy przewlekłą niewydolność nerek.

pH, CZYLI ODCZYN

Norma to pH równe 6, czyli lekka kwaśność. Niższy odczyn, czyli zasadowy mają osoby na diecie wegetariańskiej lub mlecznej. Może też świadczyć o przewlekłej niewydolności nerek czy nadczynności przytarczyc.

GĘSTOŚĆ

Norma to 1,018-1,030 kg/l

UROBILIGEN

Norma to (+). Trzy plusy (+++) oznaczają żółtaczkę, zupełny brak tej substancji - cholestazę (zastój żółci u kobiet w ciąży).

Jaki wynik wskazuje na chorobę?



W moczu zdecydowanie nie powinno być:

BIAŁKA, które może wskazywać na wiele różnych chorób i jest wskazaniem do dalszej diagnostyki

GLUKOZY, która może świadczyć o cukrzycy

BILIRUBINY związanej z wieloma schorzeniami wątroby, w tym nawet zmianami rakowymi (mocz ma wówczas brązową barwę), czarna najczęściej wskazuje na obecność melaniny.

OSADU, czyli leukocytów (maksymalnie 3-5 w polu widzenia), erytrocytów (maksymalnie 0-3 w polu widzenia) czy nabłonków (w polu widzenia mogą znajdować się co najwyżej pojedyncze komórki). Zmętnienie może wskazywać na obecność krwinek czerwonych (np. stan zapalny, nowotwór pęcherza), leukocytów i bakterii (też wskazują na stan zapalny oraz soli, np. kwasu moczowego, nabłonków i tłuszczu).

BAKTERII LUB WAŁECZKÓW

Jak bada się mocz?



Mocz oddajemy do specjalnego pojemnika (do kupienia w aptece za 50 gr)

Po podmyciu się i osuszeniu oddajemy do pojemnika środkowy strumień moczu (ok. 50-100 ml)

Próbkę należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej (najlepiej w ciągu dwóch godzin)

Analiza moczu w ciąży



Dzięki niemu szybko można sprawdzić, czy w ciele kobiety ciężarnej nie toczy się jakiś proces chorobowy, który mógłby zagrozić jej i jej dziecku. Przyszła mama jest bowiem na nie znacznie bardziej narażona.

Np. białko w moczu może wskazywać na zaburzenia pracy nerek lub zatrucie ciążowe, gdy pojawi się w nim cukier, trzeba zrobić dalsze badania w kierunku cukrzycy. Obecność komórek nabłonka lub przekroczona liczba leukocytów to sygnał stanu zapalnego dróg moczowych.

Czasami mocz w ciąży ma ciemniejszą barwę. Nie należy tym przejmować. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest zagęszczenie moczu. Organizm ciężarnej zużywa niemal podwójną ilość wody, dlatego trzeba przyjmować więcej płynów niż zwykle. W ten sposób można rozcieńczyć mocz, a tym samym zmniejszyć jego intensywny zapach i zredukować ryzyko infekcji układu moczowego.

Ile kosztuje ogólna analiza moczu?

Jeśli kieruje na nią lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jest bezpłatna. Jeśli robimy ją prywatnie - ok 15 zł.u?

