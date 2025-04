Coroczny bilans zdrowia

Koniec roku to dobry moment na podsumowania, szczególnie w kategorii zdrowia. Czy oby na pewno dobrze dbamy o swoje zdrowie? Aby tak było, należy co roku wykonywać wszystkie niezbędne, profilaktyczne badania. Sprawdź czy o niczym nie zapomniałaś!

Każdy z nas powinien pamiętać o corocznych badaniach profilaktycznych. Dzięki nim można szybko i skutecznie wykryć niedającą jeszcze żadnych objawów chorobę lub przypadłość, a to daje możliwość efektywnego jej leczenia. Większość z nas do lekarza chodzi dopiero wtedy, gdy coś nam dolega. Kiedy poczujemy się źle, ból staje się nie do zniesienia a kaszel mimo, kilkudniowej kuracji od kilku dni nie przechodzi. Inne dolegliwości tłumaczymy zmiana pogody, trudna sytuacja w pracy lub życiu prywatnym, zamiatając niekiedy groźne objawy pod dywan, a do lekarza idziemy już w ostateczności. Nie jest to dobra postawa, bowiem często taka wizyta jest już zbyt późno i pacjenci trafiają do gabinetu lekarskiego w zaawansowanym stadium poważnej choroby. Dlatego każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych. To pozwoli uchronić nas przed utajoną chorobą, która na pozór może nie dawać wyraźnych objawów.

Uniwersalne badania profilaktyczne

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, powinni pamiętać o powtarzanej skrupulatnie co roku morfologii krwi oraz innych podstawowych badaniach laboratoryjnych, do których z pewnością można zaliczyć: OB, poziom glukozy, elektrolitów, mocznika i kreatyniny, poziom aminotransferaz i cholesterolu oraz badanie ogólne moczu. To najpowszechniejsze badania, które pozwalają monitorować na bieżąco swój stan zdrowia.

O tych badaniach nie zapomninaj:



Badanie poziomu cukru

Wysokie stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia) może oznaczać wystąpienie cukrzycy. Ryzyko zachorowania szczególnie wzrasta po 45 roku życia.

Jeśli badanie wykaże jakaś zmianę nie wpadaj w panikę. Nawet cukrzyca jest leczona metodami farmakologicznymi i lekami zielarskimi i nie dysfunkcjonalne już życia tak jak jeszcze kilkanaście lat temu. W przypadku zbyt niskiego stężenia glukozy, prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy jest duże, ale na ostateczny wynik może wpływać także osłabienie, choroba wątroby, nerek lub niedoczynności tarczycy. Dlatego lekarz powinien zlecić dokładniejsze badania.

Badanie morfologiczne

Badania krwi pozwala określić m.in. czy cierpisz na nadkrwistość lub niedokrwistość (anemię). Warto poprosić lekarza o dokładne wyjaśnienie analizy, gdyż na odchylenie od normy może wpływać wiele czynników, takich jak chociażby stres, alkohol, inna choroba). Badania pozwalają wykazać również wystąpienie białaczki, chorób szpiku, wątroby lub śledziony, nerek, anemię lub zwłóknienia płuc. Dzięki badaniom możesz wykryć wcześniejsze stadium choroby i uchronić się przed niechcianymi konsekwencjami późnej diagnozy.

Badanie moczu

To badanie, to zaraz obok morfologi najpowszechniejsza analiza naszego zdrowia. Odczyn moczu powinien być kwaśny. Gdy jest wyraźnie zasadowy organizm ma skłonność do tworzenia kamieni nerkowych. Przy stanie zapalnym w moczu występuje zwiększona zawartość białka. Nie zapominajmy, że w moczu można odnaleźć ponad 100 różnych związków, a niektóre z nich oznaczają występowanie choroby, dlatego tak ważne jest kontrolowanie jego stanu.

Badanie cholesterolu

Podwyższony cholesterol- to coraz powszechniejsza przypadłość, która wynika z nieprawidłowego żywienia, cierpi na nią szczegolnie mężczyżni, szczególnie z nadwagą. Dlatego warto przyjrzeć się również swojemu mężowi. Przekroczenie poziomu cholesterolu może powodować choroby układu krążenia, miażdżycę, a nawet zawał.

Badanie dentystyczne oraz badanie okulistyczne

Z zasady przynajmniej 1 raz do roku należny odwiedzić stomatologa i zadbać o zęby. Pozwoli to na wcześniejsze wykrycie próchnicy, chorób dziąseł i zapalenia.

Podobnie wygląda sytuacja z wizytami u okulisty. Osoby noszące okulary powinny corocznie robić badania wzroku. Nie zapominaj, że z wiekiem precyzja widzenia spada, chociaż do 40 roku życia zwykle utrzymuje się na tym samym poziomie.

Badanie kardiologiczne

Do podstawowego badania zaliczyć można EKG, które najszybciej wykrywa podstawowe czynności i miarowość serca. EKG wykonywane raz w roku pozwala skutecznie wykryć chorobę niedokrwienną serca i jest szczególnie zalecane dla osób cierpiących na miażdżycę. Za pomocą można również sprawdzić w jakich obszarach występuje niedokrwienie serca. Dzięki echu serca można się dowiedzieć czy wszystkie części serca są odpowiedniej wielkości, a mięśnie sercowe i zastawki prawidłowo pracują.

Badanie ginekologiczne, dla kobiet - cytologia

Każda kobieta, raz do roku, która ukończyła 25-rok życia (szczególnie jeśli współżyje) powinna wykonać kontrolną cytologię. Jest to badanie przesiewowe umożliwiające wczesne rozpoznanie np. raka szyjki macicy, który zwykle nie daje żadnych objawów. Wskazuje również stany zapalne, infekcje oraz inne dolegliwości.

Badanie urologiczne, dla mężczyzny - badanie jąder

Takie badanie pozwala zwalczyć infekcje, zapalenia, a nawet we wczesnym stadium wykryć zmiany nowotworowe. Podobnie jak w przypadku kobiet nie należy zwlekać z pierwszymi niepokojącymi objawami. Ignorowanie takich zmian może doprowadzić m.in.do bezpłodności. Na nowotwór chorują zwykle mężczyźni od 15 do 35 roku życia. Wcześnie wykryty rak jest w dziewięciu przypadkach na dziesięć uleczalny.

