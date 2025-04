Jednym z objawów menopauzy jest szybkie tycie. Można je powstrzymać. Trzeba jednak jak najszybciej wprowadzić zmiany w diecie i zacząć się ruszać.

Menopauza, inaczej zwana klimakterium, to ostatnia miesiączka kobiety związana ze spowolnieniem pracy jajników i spadkiem poziomu żeńskich hormonów płciowych: estrogenów i progesteronu. U większości kobiet proces menopauzalny zaczyna się około 50. roku życia, czyli mniej więcej w 2/3 życia kobiety.

Wczesna menopauza

Zdarza się jednak, że do klimakterium dochodzi jeszcze przed 40. rokiem życia.

Mają na to wpływ m.in.:

czynniki genetyczne (ok. 30 proc.)

życie w ciągłym stresie

drastyczna dieta odchudzająca

Klasyczne objawy menopauzy

Łatwo to zdiagnozować. Wprawdzie nie wszystkie kobiety przechodzą menopauzę równie ciężko. Tylko u niektórych objawy są trudne do zniesienia, u wielu mogą być ledwie zauważalne.

Zawsze jednak towarzyszą im objawy tzw. wypadowe:

cykle miesiączkowe stają się nieregularne, a krwawienia skąpe lub przeciwnie – bardzo obfite

nagle uczucia gorąca na całym ciele

zlewne poty

poty nocne

uderzenia krwi do głowy

bóle głowy, a nawet migreny

osłabienie pamięci i koncentracji

bezsenność

napady duszności

wahania nastroju.

Menopauzie często też towarzyszy szybkie przybieranie na wadze. Powód? Spadek poziomu hormonów, który zwiększa tempo odkładania się tkanki tłuszczowej. Czasami rośnie też poziom złego cholesterolu, a wraz z nimi ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy i nadciśnienia, a także osteoporozy.

Jak zapobiec tyciu w okresie menopauzy?

Dlatego wraz z nadejściem klimakterium, jak najszybciej trzeba zmienić dietę dietę.

W naszym menu powinno się pojawić dużo produktów bogatych w naturalne fitoestrogeny. Najbogatsze źródłami fitoestrogenów są:

soja

soczewica

groch

fasola

bób

chmiel

pszenica

jęczmień

żyto

olej lniany

nasiona słonecznika

czosnek

cebula

wiśnie

gruszki

rabarbar

i owoce granatu.

Poza tym trzeba jeść jak najwięcej produktów bogatych w:

wapń, np. chude sery, mleko, kasze, fasola, zielone warzywa oraz figi i migdały

witaminę D i kwasy tłuszczowe omega-3, np. tłuste ryby morskie: łososie, makrele, sardynki

witaminy i mikroelementy: owoce, warzywa

oleje roślinne oraz oliwy

wysokiej jakości białko: z chudego mięsa i wędlin

Z naszej diety powinny za to zniknąć:

tłuste mięsa i wędliny, tłuszcze do smażenie jak smalec, obfitujące w tłuszcze nasycone prowadzące do miażdżycy

sól, która zwiększa ciśnienie i cukier, który przyspiesza tycie

używki jak kawa czy papierosy

Dieta wspomagana ruchem

Właściwa dieta da jeszcze lepsze efekty, jeśli zaczniemy się ruszać. To nie musi być ekstremalny wysiłek. Zwykle wystarczy 40 minut dziennie, by dostrzec efekty. Ćwiczenia w trakcie klimakterium nie tylko zwiększają masę mięśniową i redukują tkankę tłuszczową. Usprawniają też pracę układu kostnego oraz krążenia. Lepiej wchłania się wapń, co poprawia gęstość kości i przeciwdziała osteoporozie. Endorfiny znacząco poprawiają samopoczucie.

Kobietom przechodzącym menopauzę szczególnie poleca się:

pływanie

aerobic

jogę

techniki relaksacyjne, np. trening Jacobsona

