Rzęsistek pochwowy po wniknięciu do organizmu powoduje rozwinięcie się ostrego stanu zapalnego, a gdy się go nie leczy i choroba przechodzi w fazę przewlekłą, często nie obserwuje się objawów.

Objawami, które sugerują zarażenie rzęsistkiem pochwowym, są:

charakterystyczne upławy : obfite i pieniste, o nieprzyjemnej woni, a wręcz cuchnące, żółte, zielonkawe lub zielonkawo-żółte,

: obfite i pieniste, o nieprzyjemnej woni, a wręcz cuchnące, żółte, zielonkawe lub zielonkawo-żółte, świąd, pieczenie i ból w obrębie okolic krocza,

w obrębie okolic krocza, zaczerwienienie i wrażliwość na tarcie okolic sromu,

przy zakażeniu układu moczowego: pieczenie cewki i ból podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, parcie na mocz przy opróżnionym pęcherzu.

U mężczyzn objawy zarażenia rzęsistkiem pochwowym dotyczą:

zapalenia żołędzi, napletka (zaczerwienienie, obrzęk, wrażliwość na dotyk i tarcie),

zapalenie cewki moczowej (świąd, pieczenie i ból podczas oddawania moczu, częstomocz),

ropna wydzielina z cewki moczowej,

ostre zapalenie gruczołu krokowego (bóle w kroczu, bolesne parcie na mocz i bolesna mikcja, często utrudniona).

Rzęsistkiem pochwowym najczęściej zarażamy się poprzez kontakt seksualny. Jednak istnieje też możliwość przeniesienia pierwotniaka poprzez używanie wspólnych akcesoriów łazienkowych, bielizny, przyborów toaletowych i ręczników.

Liczebność kolonii rzęsistka u kobiet w dużej mierze zależy od środowiska hormonalnego. Badania pokazują, że im większe stężenie estrogenów, tym liczebniejsza populacja rzęsistka.

Z uwagi na wysoką zdolność do poruszania się, rzęsistek po wniknięciu do pochwy, przedostaje się wyżej do szyjki macicy i ją kolonizuje.

Czasem też udaje się mu dostać do jamy macicy, jajowodów, a nawet pęcherza moczowego. Bytuje w tych miejscach, wywołując objawy chorobowe.

Jeżeli chodzi o mężczyzn, rzęsistek wędruje do gruczołu sterczowego, pęcherzyków nasiennych i pęcherza moczowego.

Okres wylęgania choroby wynosi od kilki dni do miesiąca od momentu kontaktu z rzęsistkiem pochwowym. Jednak w drogach rodnych kobiety rzęsistek może przebywać wiele lat i nie ujawnić symptomów zakażenia. Kobieta także i wtedy stwarza ryzyko infekcji.

U mężczyzn infekcja często przebiega bezobjawowo, wtedy gdy rzęsistek kolonizuje gruczoł krokowy. Wówczas mężczyzna nieświadomie zakaża kolejne partnerki podczas aktywności seksualnych.

Zbagatelizowanie rzęsistkowicy jest brzemienne w skutkach. Najczęściej dochodzi do dodatkowych zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, na skutek osłabienia flory fizjologicznej pochwy. Oprócz tego rzęsistek może prowadzić do niepłodności oraz stać się przyczyną nieprawidłowego przebiegu ciąży i porodu.

Pomimo stwierdzenia charakterystycznych objawów, konieczne jest potwierdzenie podejrzenia zarażenia rzęsistkiem pochwowym w badaniach parazytologicznych. Pamiętajmy jednak, ze infekcja może przebiegać bezobjawowo.

Diagnozowanie rzęsistkowicy polega na pobraniu wydzieliny pochwowej, wymazu z szyjki macicy lub cewki moczowej i zbadaniu pod mikroskopem, w celu stwierdzenia obecności rzęsistka pochwowego. Inną metodą jest hodowla, testy ELISA oraz szybki test na Trichomonas.

U osób zakażonych rzęsistkiem pochwowym zalecane są również testy w kierunku HIV, ponieważ u połowy kobiet zakażonych tym wirusem występuje również rzęsistkowica.

Zakażenie rzęsistkiem pochwowym jest zagrożeniem w okresie ciąży. Może powodować przedwczesne pęknięcie błon płodowych, przedwczesny poród oraz małą masę urodzeniową dziecka. Jeśli doszło do rozwoju rzęsistkowicy w czasie ciąży, chorobę należy leczyć. Również u partnera. Stosuje się w tym celu metronidazol podawany doustnie i dopochwowo od II trymestru ciąży.

Chociaż nazwa patogenu sugerowałaby, że rzęsistek atakuje wyłącznie kobiety, to tak nie jest. W Polsce do zarażenia rzęsistkiem pochwowym dochodzi nawet u 15-20% mężczyzn. Choruje niemal połowa mężczyzn będących partnerami kobiet zakażonych. U mężczyzn częściej też niż u kobiet zakażenie przebiega bezobjawowo. Wymaga leczenia, ponieważ może prowadzić do powikłań oraz do przenoszenia pierwotniaka na inne osoby.

W razie podejrzenia rzęsistkowicy, należy udać się do właściwego lekarza – ginekologa, urologa lub wenerologa. Lekiem stosowanym w zwalczaniu zakażenia jest metronidazol, podawany doustnie, a także dopochwowo. Terapią obejmuje się oboje partnerów. Kontrolne wymazy pobiera się po trzech tygodniach od zakończenia leczenia.

Podczas leczenia zakażenia rzęsistkiem pochwowym należy też zrezygnować z seksu do czasu ukończenia terapii i ustaniu objawów.

Aby uniknąć zarażenia rzęsistkiem pochwowym, należy:

ograniczyć liczbę partnerów seksualnych,

unikać seksu z nieznanym partnerem,

używać prezerwatyw,

dbać o higienę intymną i otoczenia,

stosować własne ręczniki i przybory higieniczne,

wykonywać badania kontrolne u ginekologa

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.02.2008.

