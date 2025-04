Zapalenie zatok to nieprzyjemna dolegliwość, która objawia się zwykle zatkanym nosem, bólem głowy, stanem podgorączkowym oraz wydzieliną spływającą po gardle. Choroba może mieć podłoże wirusowe, grzybiczne oraz bakteryjne oraz różną formę.

Ostra trwa zwykle około 10 dni, z kolei przewlekłe zapalenie zatok może utrzymywać się nawet 10-12 tygodni. W obu przypadkach niezwykle ważne jest wdrożenie szybkiego leczenia, dzięki czemu możliwe będzie zlikwidowanie zakażenia oraz zmniejszenie obrzęku.

Leki za zatoki bez recepty

Tabletki przeciwbólowe i przeciwzapalne

Dostępne w aptekach leki bez recepty (m.in. Ibuprom Zatoki, Metafen Zatoki czy Acatar Zatoki) sprawdzą się w przypadku zapalenia zatok spowodowanego wirusami lub grzybami. Większość produktów ma podobny skład, w którym znaleźć możemy zwykle:

lek przeciwzapalny - najczęściej paracetamol lub ibuprofen,

pseudoefedrynę,

kofeinę,

fenylefrynę.

Wyżej wspomniane leki działają głównie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Dodatkowo pseudoefedryna i fenylefryna obkurczają naczynia krwionośne, dzięki czemu pomagają zlikwidować katar. Kofeina z kolei pobudza organizm do pracy i zmniejsza uczucie zmęczenia.

Trzeba jednak pamiętać, że opisywanych leków nie należy stosować dłużej niż 5-7 dni. W przypadku, gdy do tego czasu objawy choroby nie miną lub dodatkowo się nasilą, należy zgłosić się do lekarza.

Spraye i krople do nosa

W walce z zapaleniem zatok przydatne są również spraya i krople do nosa. Działają przeciwbólowo, nawilżają śluzówkę nosa i przede wszystkim oczyszczają nos z nieprzyjemnej wydzieliny i ułatwiają swobodne oddychanie. W ich składzie znajdziemy m.in. ksylometazolinę, oksymetazolinę, sól morską oraz olejki eteryczne - np. eukaliptusowy lub miętowy. Najpopularniejsze produkty to: Otrivin, Quixx Zatoki i Ibuprom Zatoki w sprayu.

Płukanie zatok

Dzięki płukaniu zatok możemy się pozbyć zalegającej wydzieliny, która utrudnia nam oddychanie. Aby wykonać płukanie zatok, potrzebujemy małej butelki z dziubkiem i saszetki z chlorkiem sodu. Dobrze sprawdzi się również chlorek potasu, chlorek wapnia i chlorek magnezu.

W aptekach zakupić można również specjalne czajniczki i gotowe zestawy do płukania zatok, które zawierają wszystkie produkty. Ich ceny wahają się od 50 zł do 200 zł. Wiele osób nie ma pojęcia jak wykonać zabieg płukania nosa i zatok i nie zdaje sobie sprawy, że to bardzo łatwa metoda leczenia, którą można wykonać bez problemu w warunkach domowych. Czynność można powtarzać maksymalnie 2 razy dziennie.

Jak płukać zatoki?

Nachyl się nad zlewem i pochyl głowę w prawą stronę. Włóż butelkę z roztworem do lewej dziurki nosa, nie głębiej niż na 1,5 cm. Wpuść roztwór do nosa. Oddychaj ustami, dzięki czemu płyn przepłynie do drugiej dziurki. Powtórz czynność wprowadzając roztwór do drugiej dziurki. Spuść głowę w dół. Wydmuchaj nos.

Leki na zatoki - antybiotyki

Podanie antybiotyków konieczne jest zwykle w przypadku, gdy zapalenie zatok spowodowane jest zakażeniem bakteryjnym. Na zatoki najczęściej stosuje się amoksycylinę, cefalosporyny oraz makrolid. Najpopularniejszymi lekami są Augumentin i Amoksiklav.

To bezpieczne antybiotyki, które podawane są nawet dzieciom. Terapia antybiotykami zwykle trwa od 10 do 14 dni. Nie należy jej przerywać samodzielnie, nawet w przypadku znacznej poprawy stanu zdrowia. Doprowadzić to może do nagłego nawrotu choroby.

