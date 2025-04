Coraz częściej reklamowane są probiotyki. Farmaceuci i lekarze zachęcają nas do ich kupowania – ponieważ wspomagają odporność, leczenie biegunek, zaparć, alergii pokarmowych. Wreszcie poprawiają całokształt funkcjonowania organizmu. W czym tkwi tajemnica probiotyków? Czym one w ogóle są? Dlaczego warto je stosować? A może istnieją ich naturalne zamienniki?

Bakterie raczej większości z nas kojarzą się z infekcją, ropą, zagrożeniem. Inaczej jest w przypadku bakterii probiotycznych, które naturalnie bytują w śluzówce jelit, tworząc specyficzną mikroflorę. Obok tych „dobrych” bakterii, w jelitach są jeszcze inne, takie które mogą wywoływać zakażenia np. E. Coli. Te pierwsze zapobiegają namnażaniu się szkodliwych bakterii, przez co zmniejszają lub niwelują ryzyko biegunek infekcyjnych.

Probiotyk, prebiotyk, synbiotyk – co to takiego?

Probiotyki to ściśle zdefiniowane mikroorganizmy – bakterie, które po wniknięciu do naszego ustroju, wywołują określony efekt zdrowotny. Probiotyk powinien być bezpieczny dla zdrowia i wykazywać działanie polepszające kondycję organizmu. Szczepy probiotyczne to:

wytwarzające kwas mlekowy: Lactobacillus i Bifidobacterium

Lactococcus lactis

Enterococcus faecium

Streotococcus thermophilus i będący drożdżakiem Saccharomyces boulardi

Prebiotyk to pożywienie dla bakterii probiotycznych. Dzięki niemu w jelitach namnażają się dobre bakterie, które wpływają pozytywnie na nasz organizm. Prebiotykiem jest np. insulina, cukier pochodzący z bulw i korzeni roślin.

Synbiotyk to połączenie probiotyku z prebiotykiem. Owocuje to skuteczniejszym działaniem probiotyku, który jest dostarczony organizmowi wraz z bagażem odżywczym. Ich zastosowanie jest podobne do samych probiotyków.

Jak probiotyki działają na nasz organizm?



kształtują odporność

poprawiają stan flory jelitowej

skracają czas trwania biegunki

zapobiegają alergii pokarmowej

chronią jelita przed działaniem bakterii gnilnych

poprawiają odporność jelit na czynniki zapalne i rakotwórcze

wspomagają wchłanianie pierwiastków, m.in. wapnia

detoksykują organizm

produkują kwasy tłuszczowe, które wspomagają obniżanie poziomu glukozy i cholesterolu we krwi

wspomagają wydzielanie śluzu przez ściany jelit

utrzymują prawidłowe pH w jelitach



Kiedy są najbardziej wskazane?

Badania nad probiotykami nadal trwają. Jednak istnieje wiele sytuacji zdrowotnych, w których ich zastosowanie jest uzasadnione. Należą tu stany długotrwałej antybiotykoterapii i okresu po niej; biegunki (bakteryjne, rotawirusowe, polekowe, podróżnych), wrzodziejące zapalenie jelita grubego i alergie pokarmowe. Jako czynniki modulujące układ odpornościowy bywają nawet stosowane u osób po przeszczepach i leczonych przeciwnowotworowo (radio i chemioterapia). Probiotyk powinien być dobrany przez lekarza, na podstawie potrzeb organizmu (należy dopasować odpowiedni szczep).

W jakiej żywności szukać probiotyków?

Nie wszystkie produkty nabiałowe zawierają probiotyki. Posiadają je głównie te, w których nastąpiła fermentacja i obecny jest kwas mlekowy (kefir, jogurty, mleko acidofilne). Do niektórych produktów, głównie jogurtów dodaje się więcej bakterii probiotycznych. Aby stwierdzić, ze dany produkt ma właściwości probiotyku, musi zawierać powyżej miliona żywych bakterii w jednym mililitrze produktu.

Probiotyki z apteki: Dicoflor, Floridal, Enterol, Lacidofil, Lacid forte, Probiolac, Trilac

Katarzyna Ziaja