Leczenie ortodontyczne nie wymaga już noszenia tradycyjnych aparatów z drutami. Coraz częściej mamy do wyboru alternatywę: specjalne, niewidoczne maski nakładane na zęby. Działają tak samo jak tradycyjny aparat, ich plusem jest natomiast…. dyskrecja. Moda na niewidzialną ortodoncję do Polski trafiła z USA. W ten sposób zęby korygowali już m.in. Justin Bieber i Miley Cyrus.

Niewidoczne maski na zęby



Dotychczas pragnienie posiadania idealnego uśmiechu, wiązało się z koniecznością noszenia przez długi czas rzucającego się w oczy metalowego aparatu. Dziś się to zmienia. Coraz modniejsze staje się leczenie ortodontyczne przy pomocy niewidocznych gołym okiem szyn.

Metoda do polski trafiła zza oceanu, gdzie spopularyzowały ją gwiazdy, chcące w dyskretny sposób poprawić swój zgryz. Teraz szyna Invisalign trafiła do Polski. W terapii z jej wykorzystaniem stosuje się serię transparentnych masek nakładanych na łuk zębowy.

– Założonej na zęby szyny nie zauważymy gołym okiem, nawet jeśli się uśmiechamy. Pracuje ona dyskretnie, w ukryciu równając zęby. Efekty pracy transparentnej maski są jednak takie same jak przy tradycyjnych aparatach ortodontycznych – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko z Dentim Clinic w Katowicach.

Maski, wykonane z elastycznego i miękkiego materiału, projektowane są indywidualnie do zgryzu na podstawie cyfrowych wycisków.

– Nakładki są idealnie dopasowane do zębów, powstają z precyzyjnych cyfrowych wycisków szczęki. W sumie w trakcie leczenia nosimy od 12 do 48 takich szyn, aż do wyrównania zębów. O ich liczbie decyduje to, jak bardzo skomplikowana jest wada – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko.

Aparat, który możesz wyjąć



Ale dyskrecja i dopasowanie to nie jedyna zaleta szyn. Invisalign nosimy tylko od 20 do 22 godzin, co więcej możemy go w każdej chwili wyjąć np. podczas jedzenia, mycia zębów albo przed ważnym spotkaniem.

– Każda szyna Invisalign noszona jest przez dwa tygodnie, po czym wymienia się ją na nową. Każda szyna to kolejny etap leczenia, przybliżający do efektu końcowego. Jeśli więc w ramach leczenia otrzymaliśmy np. 15 szyn, oznacza to, że nasza kuracja potrwa 30 tygodni – wyjaśnia dr Fąferko.

Co skorygujesz?



Szyna Invisalign stosowana jest dziś do korekty niemal każdej wady zgryzu. Można nią także zlikwidować m.in. diastemy, czyli szpary między zębami, przywrócić twarzy symetrię oraz zlikwidować wadę wymowy, której przyczyną jest złe rozstawienie zębów lub wada zgryzu. Leczenie ortodontyczne z użyciem szyny poprawia kontur ust, jest w stanie odmłodzić uśmiech.

– Do leczenia kwalifikują się niemal wszystkie wady zgryzu zarówno u dzieci, jak i dorosłych pacjentów, leczeniu mogą być nawet poddane osoby mające problemy z ubytkami w jamie ustnej. Jest to możliwe dzięki kilu typom szyn. Poza standardowym modelem Full, istnieją także opcje Lite do mniej skomplikowanych wad, Teen dla młodszych pacjentów, i7 służące niewielkim korektom oraz aparaty retencyjne Vivera, pozwalające na długo zachować piękny uśmiech – wylicza dr Fąferko.

O czym należy pamiętać, decydując się na założenie szyny Invisalign?



– Aparat można pozostawić w ustach podczas jedzenia miękkich potraw, jednak zalecane jest jego zdjęcie przed każdym posiłkiem i ponowne założenie zaraz po. Koniecznie na dobrze wyszczotkowane zęby – radzi dr Fąferko. – To jedyna sytuacja, gdy ściągamy szynę. Dla pełnego efektu należy mieć ją na zębach przez co najmniej 20 godzin każdego dnia. Warto też po wypiciu „kolorowych” napojów, jak soki, kawa czy herbata, jak najszybciej przepłukać szynę pod bieżącą wodą, by nie doszło do jej zabarwienia.

Koszty leczenia metodą Invisalign to od 9 do 20 tysięcy złotych, w zależności od stopnia złożoności wady zgryzu.

