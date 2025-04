Cena leczenia ortodontycznego zależy przede wszystkim od rodzaju aparatu (ruchomy, stały, nakładkowy), rodzaju tworzywa, z którego został wykonany, a także długości leczenia. Trzeba jednak pamiętać, że leczenie wad zgryzu to nie tylko zakup samego aparatu, ale również przygotowanie zębów (często niektóre muszą być wcześniej usunięte) i wizyt kontrolnych przez cały okres leczenia. Leczenie ortodontyczne może trwać nawet 2-3 lata.

Spis treści:

Koszt stałego aparatu ortodontycznego zależy od kilku czynników. Im aparat jest mniej widoczny i wykonany ze szlachetniejszych materiałów, tym jest droższy.

Ceny za stały aparat ortodontyczny:

aparat stały metalowy – od 2 do 3 tys. zł za 1 łuk,

– od 2 do 3 tys. zł za 1 łuk, aparat stały porcelanowy – od 3 do 4 tys. zł za 1 łuk,

– od 3 do 4 tys. zł za 1 łuk, aparat stały kryształowy – od 4 do 5 tys. zł za 1 łuk,

– od 4 do 5 tys. zł za 1 łuk, aparat stały lingwalny – od 3,5 do 9 tys. zł za 1 łuk.

Tańszą alternatywą dla stałych aparatów ortodontycznych są aparaty ruchome, czyli takie, które można zdejmować i zakładać samodzielnie w domu. Aparat ruchomy kosztuje od 500 do 1500 zł.

Aparaty ruchome są zalecane w leczeniu wad zgryzu u dzieci i młodzieży, ale nie u dorosłych. Taki aparat jest noszony przeważnie około kilkunastu godzin na dobę. Składa się z akrylowej płyty i drutów. Projektowany jest indywidualnie dla każdego pacjenta.

W ostatnich latach popularność zyskały nakładkowe aparaty ortodontyczne. Ich główną zaletą jest to, że są mnie widoczne niż tradycyjne aparaty ortodontyczne. Są one też stosunkowo drogie - to koszt od 700 do 1,2 tys. zł miesięcznie. Czas leczenia może wynosić od 3 do 18 miesięcy.

Aparaty nakładkowe nie wywierają tak dużej siły na zęby, jak stałe aparaty, dlatego polecane są raczej osobom z niewielką wadą zgryzu.

W koszty leczenia ortodontycznego należy wliczyć dodatkowe wydatki. Należą do nich przede wszystkim opłaty za wizyty kontrolne, które odbywają się regularnie (co 4-6 tygodni) przez cały okres leczenia. Ceny zależą od gabinetu ortodontycznego i wahają się od 150 do 400 zł za jedną wizytę kontrolną.

Wizyty kontrolne to ważna powinność. Zaniedbanie tego obowiązku może zniszczyć efekt dotychczasowego leczenia. Niekiedy potrzebna jest pomoc higienistki w czyszczeniu zarówno zamków, jak i zębów.

Do kosztów leczenia ortodontycznego należy wliczyć wizytę kontrolną połączoną ze zdjęciem aparatu z zębów. Taka wizyta składa się nie tylko z demontażu, ale też higienizacji jamy ustnej. Trzeba liczyć się z wydatkiem do 500-600 zł.

Ortodonta może również zalecić noszenie aparatu retencyjnego, którego zadaniem jest utrzymanie efektów leczenia. Koszt kompletu waha się od 500 do 1,5 tys. zł. Do tego należy doliczyć koszty wizyt kontrolnych. Jest to ostatni etap leczenia i nie warto go pomijać, ponieważ można przez to zaprzepaścić wyniki leczenia.

