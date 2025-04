Kiedy najlepiej rozpocząć leczenie?

Wbrew obiegowym opiniom, leczenie za pomocą aparatu ortodontycznego można przeprowadzić w każdym wieku.

Coraz więcej dorosłych osób decyduje się na korektę wad zgryzu – należą do nich celebryci i gwiazdy show-biznesu. W związku z tym aparat ortodontyczny przestaje być kojarzony z dziećmi i nastolatkami.

Najłatwiej korygować wady zgryzu u dzieci. Odpowiednim momentem jest okres, w którym dziecku zaczynają się wyrzynać zęby stałe (około 6. roku życia). Ortodonta dokona oceny zgryzu i na bieżąco spróbuje skorygować defekt.

U młodszych pacjentów częściej stosowane są aparaty ruchome. Korekcja z użyciem aparatu stałego zwykle rozpoczyna się po 12 roku życia. Trzeba liczyć się z tym, że leczenie młodzieży trwa krócej, jednak skuteczność terapii nie zależy od wieku pacjenta. Zwykle aparat ortodontyczny zakłada się na okres 1,5-3 lat. Lekarz prowadzący indywidualnie ustala długość leczenia, w zależności od stopnia zniekształcenia zgryzu.

Jakie są skutki nieleczonych wad zgryzu?

Leczenie wad zgryzu nie służy wyłącznie usuwaniu defektów kosmetycznych. Często pogarszają one jakość wymowy, są źródłem złego samopoczucia, a nawet silnych dolegliwości bólowych (migreny). Dlatego nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty.

Kto zajmuje się leczeniem wad zgryzu?

Profilaktyką, diagnozowaniem oraz korekcją wad zgryzu i nieprawidłowego ustawienia zębów zajmuje się lekarz ortodonta.

Jak przygotować się do leczenia?

Przed rozpoczęciem korekcji z użyciem aparatu konieczne jest wyleczenie wszystkich istniejących ubytków oraz chorób przyzębia. Zły stan zdrowia jamy ustnej oraz nieprawidłowa higiena nie pozwalają na założenie aparatu.

Zanim lekarz założy aparat, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji stomatologicznej oraz wykonanie zdjęcia rentgenowskiego szczęki. Następnie ortodonta wykona odcisk zębów pacjenta, co umożliwi późniejsze kontrolowanie postępów leczenia.

Jak dbać o higienę jamy ustnej podczas leczenia?

Podczas korekcji wad zgryzu z zastosowaniem aparatu stałego konieczna jest odpowiednia dbałość o zdrowie jamy ustnej. Należy myć zęby po każdym posiłku przy użyciu specjalnych szczoteczek, które docierają w trudno dostępne miejsca. Ważnym uzupełnieniem codziennej higieny jest płukanie jamy ustnej płynami antybakteryjnymi, zapobiegającymi powstawaniu płytki bakteryjnej. Warto wiedzieć, że noszenie aparatu ortodontycznego sprzyja osadzaniu się kamienia nazębnego w okolicy mocowań. W aptece można nabyć specjalne preparaty do płukania jamy ustnej w trakcie noszenia aparatu.

Możliwe dolegliwości podczas leczenia

W pierwszych dniach noszenia aparatu pacjent może odczuwać dyskomfort przy jedzeniu oraz ból i „rozpieranie” zębów. Zdarza się, że aparat początkowo podrażnia błony śluzowe jamy ustnej. Dolegliwości z czasem ustępują, jednak mogą powracać po każdej wizycie kontrolnej, w trakcie której ortodonta reguluje aparat.

Ile kosztuje leczenie?

Niestety leczenie wad zgryzu jest kosztowne (refundacja NFZ dotyczy dzieci do 12 roku życia).

Ceny stałych aparatów ortodontycznych oscylują w granicach od 1000 do nawet 10 000 zł (modele o obniżonej widoczności dla otoczenia, tudzież korekta poważnych zniekształceń), zakup ruchomego aparatu (wyjmowanego) to wydatek rzędu 500 zł. Ponadto podczas każdorazowej wizyty kontrolnej konieczna jest wymiana niektórych elementów aparatu, co pociąga za sobą dodatkowe wydatki. Za leczenie w prywatnej klinice stomatologicznej pacjenci z reguły płacą więcej.