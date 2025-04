Retencja to nieodłączny element leczenia ortodontycznego, który decyduje o końcowych efektach wad zgryzu. Choć po zdjęciu stałego aparatu zęby znajdują się już w prawidłowej pozycji, to zaprzestanie kolejnych kroków może ten efekt zaprzepaścić. Aby uniknąć niepożądanych zmian, stosowane są różne aparaty retencyjne – retainery, które stabilizują nowe ustawienie zgryzu. Niektóre z nich są ruchome, inne zaś ortodonta zakłada na stałe.

Reklama

Jak długo trwa retencja?

Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Przyjmuje się, że ten etap może trwać nawet kilka lat, ale zwykle trwa on co najmniej połowę czasu, który poświecono na leczenie aparatem ortodontycznym.

– Długość retencji uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od rodzaju zastosowanego wcześniej leczenia, stopnia wady zgryzu czy predyspozycji genetycznych. Bardzo ważny jest również wiek pacjenta: im wyższy, tym czas retencji się wydłuża, a uzyskane rezultaty trudniej jest utrzymać. Pod uwagę bierze się także potencjalny wpływ zębów mądrości. W przyszłości mogą one zaburzyć efekty leczenia. Długość retencji zależy jednak przede wszystkim od indywidualnych potrzeb każdego pacjenta – wyjaśnia ortodonta Piotr Fudalej, University of Bern.

Warto wiedzieć: Jak wybrać dobry aparat ortodontyczny?

Reklama

Jak przechowywać aparat retencyjny?

Aparat retencyjny powinien być przechowywany w specjalnym pojemniku, aby uniknąć jego zgubienia lub zabrudzenia. Nie wolno regulować retainera na własną rękę. Jeśli czujesz, że został źle dopasowany, natychmiast zgłoś się do ortodonty.

– Jeśli chcemy, żeby leczenie przyniosło oczekiwane rezultaty, należy przestrzegać rad lekarz i stosować się do jego zaleceń. Zachowanie higieny i regularne czyszczenie aparatu

retencyjnego pozwoli na pozbycie się płytki bakteryjnej oraz nieprzyjemnego zapachu, który może pojawić się podczas kuracji – dodaje Piotr Fudalej.

Aby jak najszybciej przyzwyczaić się do aparatu retencyjnego, warto ćwiczyć mówienie, np. poprzez czytanie na głos.

Polecamy: Dlaczego warto nosić aparat ortodontyczny?

Źródło: Social Medica/ mk