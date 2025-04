Astma, zwana inaczej dychawicą oskrzelową, to przewlekły stan zapalny oskrzeli.Prowadzi do obrzęku śluzówki wyściełającej kanaliki oskrzelowe i ich zwężenia. Opuchnięta śluzówka wytwarza więcej niż zwykle śluzu, który zatyka drogi oddechowe. Podczas ataku astmy oskrzelowej podrażnione oskrzela zwężają się do tego stopnia, że utrudniają swobodny przepływ powietrza, a czasem zdarza się, że nawet go uniemożliwiają.

Astma: Objawy

Chory odczuwa ucisk w klatce piersiowej, nie może zaczerpnąć tchu, ma wrażenie, że się dusi.

Z jego klatki piersiowej wydobywa się charakterystyczny świst i wydłużony wydech. Często, próbując sobie pomóc, chory napina mięśnie brzucha lub szyi pogarszając w ten sposób sytuację. Powoduje tylko rozdęcie płuc i nasilenie dolegliwości.

Nagły napad duszności to charakterystyczny objaw astmy, ale bywa i tak, że jest nim tylko kaszel. Mówi się wtedy o tzw. kaszlowej odmianie tej choroby, czyli zespole Corraro.

Objawy astmy oskrzelowej mogą wystąpić w różnym wieku, ale najczęściej z pierwszymi dolegliwościami mamy do czynienia już w dzieciństwie.

U niektórych chorych ataki dają o sobie znać kilka razy w roku i przebiegają bardzo łagodnie, u innych duszności występują nawet kilka razy w ciągu dnia. Charakterystyczne dla astmy jest to, że chory często czuje się najgorzej nad ranem (między 3.00 a 5.00), kiedy budzi go kaszel, a także po przebudzeniu. Astmie towarzyszą często inne schorzenia o podłożu alergicznym: katar sienny, atopowe zapalenie skóry czy zapalenie spojówek.

Astma: Przyczyny

Naukowcy mają różne teorie na temat przyczyn astmy. Często jest to choroba dziedziczna. Gdy jedno z rodziców jest alergikiem lub ma astmę, prawdopodobieństwo, że dziecko zachoruje, wynosi 30 proc. Jeśli oboje rodzice są alergikami lub chorują na astmę ryzyko rośnie do 70 proc.

U osoby podatnej na wystąpienie astmy chorobę mogą wywołać różne czynniki: alergeny, np. roztocza, pleśnie, pyłki roślin, sierść zwierząt); niektóre pokarmy; infekcje wirusowe, drażniące zapachy np. środki czyszczące, farby, lakiery, dym papierosowy. Przyczyną dolegliwości mogą być także zmiany pogodowe (temperatura, wilgotność, silne wiatry, suche, mroźne powietrze), środki chemiczne, stres. Czasem atak spowodowany jest nadmiernym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza gdy na dworze jest zimno.

Szczególną postacią choroby jest astma występująca po zażyciu aspiryny lub innego leku z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych).

Astma: Leczenie

Obserwuj, w jakich okolicznościach zdarzają ci się napady dychawicy oskrzelowej. Będziesz potrafiła również je przewidzieć, jeśli nie zaniedbasz regularnego kontrolowania pomiaru przepływu powietrza w oskrzelach. Do domowych pomiarów służy specjalny aparat – tzw. pikflometr (do nabycia w aptece). Dzięki niemu możesz wykryć nawet niewielkie zaburzenia w wydychaniu powietrza, zapowiadające nadchodzący atak. Stosując odpowiednie leki, zdołasz uprzedzić napad astmy. Prawie każdy chory musi zażywać dwa rodzaje leków o różnym działaniu:

środki zapobiegające atakowi astmy – hamują procesy zapalne w drogach oddechowych (np. kortykosteroidy, modyfikatory leukotrienów, beta-2-mimetyki o przedłużonym działaniu). Musisz je stosować bardzo regularnie;

leki przerywające ataki astmy, które rozluźniają mięśnie zaciskające oskrzela. Nie działają one na przyczynę astmy, czyli proces zapalny, powodują natomiast zmniejszenie objawów choroby.

Pamiętaj o lekarstwach nawet wtedy, gdy czujesz się dobrze. Problem polega na tym, że aż połowa dorosłych chorych nie leczy się systematycznie. Tylko 32 proc. kobiet z ciężką, uporczywą astmą regularnie stosuje leki. Zarówno środki zapobiegające atakom duszności, jak i preparaty przerywające napad mogą być podawane w formie doustnej lub wziewnej. Zdaniem lekarzy leki wziewne są skuteczniejsze niż doustne, przede wszystkim dlatego, że o wiele szybciej docierają do oskrzeli. Do ich zażywania służą proste

w obsłudze inhalatory (nebulizatory).

Aby łagodzić przebieg astmy stosuj odpowiednią dietę. Badania wskazują na ważną rolę niektórych pokarmów w zapobieganiu reakcjom alergicznym.

Należą do nich przede wszystkim warzywa krzyżowe (brukselka, kalafior, kapusta, brokuły), które zawierają sulforafan, zapobiegający uszkodzeniom komórek nabłonka dróg oddechowych przez wolne rodniki. Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Centrum Dziecięcego Johnsa Hopkinsa wynika z kolei, że ochronną rolę pełni kwas foliowy, występujący m. in. w zielonych warzywach liściastych, fasoli, orzechach i pomarańczach.

U osób, które miały we krwi wyższe stężenie kwasu foliowego poziom przeciwciał IgE (str. 15) był niższy i rzadziej występowały u nich reakcje alergiczne. Pacjenci ci byli też w mniejszym stopniu zagrożeni astmą.

Warto wiedzieć:

