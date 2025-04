Okres pylenia traw w Polsce rozpoczyna się na przełomie kwietnia i maja, jednak objawy mogą być odczuwane przez alergików dopiero pod koniec maja, kiedy stężenie pyłków w powietrzu wzrasta. Największe pylenie występuje w czerwcu i lipcu.

Pyłek traw jest najczęściej uczulającym pyłkiem występującym w Polsce, w szczególności wymienia się pyłek tymotki łąkowej, a także kupkówki pospolitej i wiechliny łąkowej. Często uczula też pyłek zbóż, głównie żyta (obecny jest jednak w powietrzu krótko, bo przez ok. 2 tygodnie).

Pierwsze objawy alergii na trawy pojawiają się u dzieci. Z czasem do klasycznych objawów obejmujących nos i oczy, dołączają poważniejsze – objawy astmy oskrzelowej.

Do objawów alergii na trawy należą:

nieżyt nosa i spojówek – katar , blokada nosa, świąd nosa , kichanie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek, łzawienie,

– , blokada nosa, , kichanie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek, łzawienie, napady kaszlu i duszność (częściej nad ranem lub po zwiększonej ekspozycji na alergen, np. podczas przebywania na łące lub koszenia trawy),

(częściej nad ranem lub po zwiększonej ekspozycji na alergen, np. podczas przebywania na łące lub koszenia trawy), osłabienie ,

, bóle brzucha ,

, brak apetytu,

zespół alergii jamy ustnej – uczucie świądu i obrzęku jamy ustnej bezpośrednio po jedzeniu z zawierającym alergeny reagujące krzyżowo, np. jabłko, seler, marchew,

– uczucie świądu i obrzęku jamy ustnej bezpośrednio po jedzeniu z zawierającym alergeny reagujące krzyżowo, np. jabłko, seler, marchew, wysypki , np. pokrzywka, zapalenie skóry,

, np. pokrzywka, zapalenie skóry, anafilaksja – ciężkie objawy głównie po nasilonej ekspozycji na pyłek trawy,

– ciężkie objawy głównie po nasilonej ekspozycji na pyłek trawy, inne objawy sezonowe (powracające corocznie w okresie pylenia): podwyższona temperatura, ból stawów, krwinkomocz lub białkomocz, co sugeruje reakcję typu choroby posurowiczej.

Aby zweryfikować podejrzenie alergii na trawę, należy udać się do lekarza. Powinien on zlecić alergiczne testy skórne, ewentualnie testy z krwi na swoiste przeciwciała w klasie IgE. Wraz z występowaniem objawów klinicznych, pozytywny wynik testu stanowi podstawę do rozpoznania uczulenia na pyłek traw.

fot. Tymotka łąkowa/Adobe Stock

W leczeniu alergii na trawy stosuje się różne grupy leków. Najważniejsze z nich to leki przeciwhistaminowe (stosowane doustnie lub donosowo) lub leki przeciwzapalne – kortykosteroidy (stosowane donosowo). Należy dodać, że jest to leczenie objawowe, co oznacza, że pozwala złagodzić lub wyeliminować symptomy uczulenia na trawy, jednak nie usuwa przyczyny choroby.

W zapobieganiu objawom alergii na trawy duże znaczenie mają codzienne nawyki. Oto kilka dobrych praktyk:

Unikaj nasilonej ekspozycji na pyłek traw , np. koszenia, spacerów w pobliżu łąk, zwłaszcza, gdy jest sucho i wietrznie – wtedy alergeny z łatwością unoszą się w powietrzu.

, np. koszenia, spacerów w pobliżu łąk, zwłaszcza, gdy jest sucho i wietrznie – wtedy alergeny z łatwością unoszą się w powietrzu. Spaceruj po opadach deszczu i wieczorami , wtedy stężenie pyłków w powietrzu jest niższe.

, wtedy stężenie pyłków w powietrzu jest niższe. Po spacerze weź prysznic i przebierz się .

. Używaj sprayów do nosa z wodą morską lub roztworem soli fizjologicznej, aby wypłukiwać alergeny ze śluzówki nosa i gardła.

z wodą morską lub roztworem soli fizjologicznej, aby wypłukiwać alergeny ze śluzówki nosa i gardła. Unikaj spalin – mogą nasilać objawy alergii na pyłki.

– mogą nasilać objawy alergii na pyłki. Zakładaj okulary i maseczkę – hamują przedostawanie się pyłków do nosa i oczu (więcej: maseczka a objawy alergii)

– hamują przedostawanie się pyłków do nosa i oczu (więcej: maseczka a objawy alergii) Używaj aplikacji dla alergików oraz kalendarza pylenia, gdy planujesz urlop lub aktywności na świeżym powietrzu.

oraz kalendarza pylenia, gdy planujesz urlop lub aktywności na świeżym powietrzu. Zamykaj okna w czasie intensywnego pylenia. Załóż zasłony w oknach – będą hamować dostawanie się pyłków do pomieszczenia.

w czasie intensywnego pylenia. Załóż zasłony w oknach – będą hamować dostawanie się pyłków do pomieszczenia. Stosuj filtry przeciwpyłowe lub rozważ zakup oczyszczacza powietrza do domu.

lub rozważ zakup oczyszczacza powietrza do domu. Pranie susz w pomieszczeniu , a nie na zewnątrz.

, a nie na zewnątrz. Planuj regularne koszenie, aby zapobiec tworzeniu się kwiatostanów i pyleniu trawy.

Z powodu reakcji krzyżowej u osób z alergią na trawy może rozwinąć się reakcja uczuleniowa po spożyciu niektórych pokarmów. W przypadku określonych produktów trzeba zachować dużą ostrożność, gdyż czasami pojawiają się burzliwe objawy ze strony układu pokarmowego (biegunka, bóle brzucha, wymioty) albo objawy zespołu alergii jamy ustnej (swędzenie, pieczenie, uczucie obrzęku w obrębie ust, gardła i języka).

Dlatego osoby z alergią na trawy powinny uważać na następujące produkty spożywcze:

zboża (pszenica, jęczmień, żyto) – mąki, otręby, kiełki,

kukurydzę,

ryż,

miód – może być zanieczyszczony pyłkiem traw (szczególnie wielokwiatowy),

jabłka,

brzoskwinie,

śliwki,

wiśnie,

kiwi,

melona,

seler,

marchew,

buraki,

groch,

soję,

pomidory.

Alergia na trawy może być leczona nie tylko objawowo, ale też przyczynowo. Umożliwia to odczulanie, inaczej zwane immunoterapią alergenową.

Odczulanie polega na podawaniu stopniowo zwiększanej dawki alergenu podskórnie w formie zastrzyku lub podjęzykowo. Celem terapii, która trwa co najmniej 3 lata, jest obniżenie wrażliwości organizmu na alergen, w tym przypadku na pyłki traw.

