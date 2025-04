endoskopia

Kapsułki endoskopowe PillCam™ opracowane i wyprodukowane przez firmę Given® Imaging umożliwiają bezbolesne i szybkie zdiagnozowanie trudnych przypadków chorób jelita cienkiego i przełyku. Badanie kapsułką jest całkowicie bezbolesne, nieinwazyjne i bezpieczne.

Kapsułka endoskopowa PillCam™ SB to bardzo nowoczesny i prosty system. Badanie przeprowadzane przez gastroenterologa rozpoczyna się od zaprogramowania rejestratora danych, który podczas badania będzie zapisywać zdjęcia jelita cienkiego. Następnie lekarz przykleja na brzuchu pacjenta osiem płaskich czujników i łączy je z umieszczonym na pasku rejestratorem. Wtedy pacjent otrzymuje do połknięcia kapsułkę wielkości 11x26mm i rozpoczyna się ośmiogodzinne badanie, podczas którego chory może wykonywać zwykłe codzienne czynności. Miniaturowa kamera umieszczona wewnątrz kapsułki wykonuje 2 zdjęcia na sekundę, co daje około 50 000 zdjęć jelita cienkiego. Kapsułka przesuwa się w przewodzie pokarmowym, a po kilkunastu godzinach jest wydalana z organizmu.

Po zakończonym badaniu pacjent oddaje lekarzowi rejestrator danych, a nagrane informacje przenoszone są do komputera. Lekarz oceniający wyniki ma możliwość obejrzenia pojedynczych zdjęć i filmu wideo oraz stworzenia raportu z badania wraz z komentarzem i opisami. W przypadkach skomplikowanych, kiedy diagnoza nie jest jednoznaczna, lekarz może dokonać analizy porównawczej, korzystając z Atlasu lub z bezpośredniej pomocy specjalistów Given® Imaging, umieszczając zapytanie na stronę www.CapsuleEndoscopy.org.

Dzięki badaniu możliwe jest zdiagnozowanie m.in. niewyjaśnionych krwawień z przewodu pokarmowego, choroby Leśniowskiego–Crohna, guzów jelita cienkiego, uszkodzeń jelita spowodowanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub radioterapią, zespołów polipowatości przewodu pokarmowego.

Dzięki temu, że kapsułka PillCam™ SB okazała się tak skuteczna, wytwórca technologii, firma Given® Imaging stworzyła i wprowadziła na rynek drugą kapsułkę, PillCam™ ESO, przeznaczoną specjalnie do obrazowania przełyku. Ponieważ przejście kapsułki przez przełyk trwa tylko około 20 minut kapsułka PillCam™ ESO wyposażona jest w dwie kamery, po jednej na każdym końcu, które w sumie wykonują 14 zdjęć na sekundę. Kapsułka PillCam™ ESO jest stosowana do oceny żylaków przełyku oraz do diagnozowania u pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym zmian błony śluzowej przełyku (tzw. przełyk Barrett’a), który uważany jest za stan przedrakowy.

Postęp technologiczny pozwolił na stworzenie trzeciej kapsułki z rodziny PillCam™, przeznaczonej do przeprowadzania badań jelita grubego (PillCam™ COLON). Kapsułka ta ma być wprowadzona do powszechnego stosowania w bieżącym roku. Jej potencjalne zastosowanie jest nie do przecenienia; dzięki temu, że badanie jest komfortowe i bezbolesne może pozwolić na przeprowadzanie przesiewowych badań w kierunku raka jelita grubego na niespotykaną dotychczas skalę. Ponieważ nowotwór ten stanowi coraz częstszą przyczynę zgonów potencjalna rola kapsułki PillCam™ COLON w wydłużaniu średniego czasu życia oraz oszczędności dla systemu ochrony zdrowia dzięki wcześniejszemu wykryciu choroby i szybkiemu włączeniu jej leczenia jest ogromna.

Na świecie już ponad 400 000 osób zostało przebadanych za pomocą kapsułki PillCam™; w Polsce dostępna jest od 2002 roku, a badanie można przeprowadzić w kilku wyspecjalizowanych ośrodkach. Endoskopia kapsułkowa doczekała się ponad 500 publikacji i prac naukowych. Zastosowanie tej metody daje znacznie lepsze wyniki niż stosowane dotychczas badania radiologiczne czy enteroskopia. Zastosowanie endoskopii kapsułkowej w nieinwazyjnej diagnostyce jelita cienkiego stanowi olbrzymi postęp oraz oszczędność, powodując znaczne przyspieszenie postawienia prawidłowego rozpoznania.



Ośrodki wykonujące badania za pomocą kapsułki endoskopowej PillCam:

1. WARSZAWA - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128

2. WROCŁAW - EMC Instytut Medyczny S.A., ul. Pilczycka 144/148

3. GDAŃSK - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej, ul. Dębinki 7

4. WARSZAWA - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii CMKP, ul. Roentgena 5

5. TYCHY - H-T. Centrum Medyczne, ul. Paprocańska 137d

6. BYTOM - Szpital Specjalistyczny nr 2, ul. Stanisława Batorego 15

7. ŁÓDŹ - Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego, Plac Hallera 1

8. ŁÓDŹ - Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

ul. Kopcińskiego 1