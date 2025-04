Postaraj się robić cytologię regularnie co 3 lata, a jeszcze lepiej co roku. Badanie to nie wymaga od ciebie żadnych specjalnych przygotowań. Pamiętaj jedynie, by przez co najmniej 6 dni przed cytologią nie robić irygacji i nie stosować środków dopochwowych, a przez 2 dni przed badaniem powstrzymać się od współżycia (to mogłoby zafałszować wyniki). O tym, że chcesz mieć zrobioną cytologię, możesz powiedzieć ginekologowi podczas zwykłej kontrolnej wizyty. Lekarz pobierze wtedy specjalną szpatułką lub szczoteczką odrobinę nabłonka z szyjki macicy. Potem przekaże próbkę do obejrzenia pod mikroskopem. Dzięki temu będzie można ocenić, czy wśród komórek nie ma jakichś o nieprawidłowej budowie, ze zmianami przedrakowymi lub już typowych dla choroby nowotworowej.

Reklama

WAŻNE! Regularne badanie cytologiczne powinno się robić od momentu rozpoczęcia współżycia (lub 18–25 lat) aż do końca życia. Nie rezygnuj z tej formy kontroli tylko dlatego, że przeszłaś menopauzę czy zachowujesz seksualną wstrzemięźliwość. Cytologia to badanie dla każdej dorosłej kobiety.