Mammografia, darmowe badania i spotkania z konsultantami. STU Ergo Hestia serdecznie zaprasza wszystkie panie na ogólnopolską akcję promującą profilaktykę raka piersi pod hasłem - "Zrób sobie prezent. Zadbaj o zdrowie".

7 i 8 marca br. (sobota-niedziela) w specjalnie przygotowanych punktach na terenie multipleksów sieci Cinema City w 16 miastach Polski eksperci udzielą darmowych porad na temat zdrowia, profilaktyki raka piersi, a także ubezpieczenia Femina, zapewniającego pomoc finansową w razie wykrycia choroby. Dodatkowo, przed pięcioma centrami handlowymi - Warszawa Arkadia, Kraków Plaza, Zielona Góra, Łódź Manufaktura oraz na parkingu kina Gdańsk Krewetka - pojawią się cytomammobusy, w których panie z grupy ryzyka w godzinach 12-18 będą mogły bezpłatnie wykonać mammografię - podstawowe badanie piersi, wykrywające ewentualne zmiany chorobowe.

W Polsce co roku rak piersi wykrywany jest u około 12 tys. kobiet. Świadomość konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym wciąż jednak pozostaje na bardzo niskim poziomie. Dlatego Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia postanowiło pomóc kobietom zrozumieć jak bardzo ich zdrowie uzależnione jest od badań diagnostycznych.

Niezwykły Dzień Kobiet to jednak nie tylko badania. To także pełna informacja o stworzonym specjalnie z myślą o kobietach ubezpieczeniu Femina, oferowanym przez Ergo Hestię. - Taka polisa to jeszcze lepsza ochrona przed rakiem piersi. Świadczenie zapewnia pomoc finansową w przypadku wykrycia choroby, a uzyskane pieniądze pozwalają na zakup leków lub skorzystanie z usług w prywatnych gabinetach medycznych - mówi Anna Langmesser z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia. Z okazji Dnia Kobiet, 5 marca br. ruszy również nowa platforma internetowa - www.hestiafemina.pl, gdzie panie będą mogły przeczytać o nowotworze piersi, profilaktyce i ubezpieczeniu Femina. Współorganizatorem akcji jest sieć Cinema City, stowarzyszenia "Różowa wstążka" i "Amazonki".

Gdzie zostanie przeprowadzona akcja?

