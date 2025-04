Słowa, które możesz usłyszeć podczas wizyty u ginekologa, nie zawsze są zrozumiałe. Wyjaśniamy te najważniejsze.

Anorgazmia

Niezdolność do osiągnięcia orgazmu mimo podniecenia seksualnego i akceptacji partnera. Przyczyną bywa lęk przed ciążą, życie w nadmiernym stresie. Anorgazmię należy leczyć. Jej skutkiem może być nerwica, niechęć do seksu, a także stany zapalne dróg rodnych.

Błona śluzowa macicy

Lekarze często używają też pojęcia endometrium. Błona wyściełająca macicę zmienia się podczas cyklu miesiączkowego. Hormony pobudzają ją do wzrostu (przed miesiączką jest najgrubsza). Jeśli podczas owulacji nie dojdzie do zapłodnienia, błona złuszcza się i jest wydalana razem z krwią miesiączkową. Zdarza się, że błona rozrasta się nadmiernie i pojawia w innych miejscach, np. w jajnikach. Mamy wówczas do czynienia z endometriozą. Chorobę trzeba leczyć, bo może prowadzić do niepłodności.

Cykl hormonalny

Nazywany jest też cyklem miesiączkowym. Okres od pierwszego dnia miesiączki do pierwszego dnia następnej. Waha się od 25 do 30 dni. Cykle krótsze niż 25 dni świadczą o zaburzeniach hormonalnych. Konieczne jest wówczas zbadanie poziomu hormonów i ewentualnie zażywanie leków, dzięki którym cykl powraca do normy.

Cytologia

Mikroskopowe badanie komórek pobranych z szyjki macicy. Można w ten sposób wykryć nieprawidłowości w budowie komórek, grożące rozwojem raka. Wynik cytologii oznacza: grupa I i II – stan prawidłowy, grupa III – zmiany komórkowe wymagające leczenia, grupa IV – komórki nowotworowe, świadczące o raku szyjki macicy lub trzonu macicy.

Estrogeny

Hormony wytwarzane w jajnikach. Stymulują ważne procesy zachodzące w komórkach. To właśnie dzięki estrogenom masz kobiece kształty, lśniące włosy i ochotę na seks.

HTZ

Hormonalna terapia zastępcza – wyrównywanie niedoborów estrogenów i progesteronu. Stosuje się ją u kobiet w wieku 45–55 lat, by złagodzić przykre skutki menopauzy (uderzenia gorąca, kołatanie serca).

Jajnik

Owalny gruczoł w podbrzuszu. Jajniki wytwarzają komórki jajowe (dzięki temu możesz zajść w ciążę), a ponadto produkują hormony kobiece, estrogeny i progesteron.

Libido

Popęd seksualny. Każda z nas ma indywidualne potrzeby, zależy to od skłonności dziedzicznych oraz poziomu hormonów płciowych.

Menopauza

Ostatnia miesiączka. U większości kobiet występuje między 50. a 55. rokiem życia. Często poprzedzają ją nieregularne cykle, uderzenia gorąca, nastroje depresyjne. Aby opóźnić menopauzę, można zażywać środki hormonalne (HTZ).

Nadżerka

Ranka w błonie śluzowej szyjki macicy. Ginekolog stwierdza ją podczas badania. Nadżerki nie wolno bagatelizować, należy koniecznie ją wyleczyć (zwykle stosuje się preparaty dopochwowe). Zaniedbana nadżerka może przekształcić się w nowotwór złośliwy.

Owulacja (jajeczkowanie)

Wydalenie z jajnika dojrzałej komórki jajowej (zwykle ok. 14. dnia cyklu). Wędruje ona jajowodem do macicy. Niektóre kobiety mają wówczas niewielkie plamienia lub bóle w podbrzuszu.

Progesteron

Hormon wydzielany w II części cyklu w jajnikach i nadnerczach. Progesteron przygotowuje błonę śluzową macicy do zagnieżdżenia się w niej zarodka. Jest też niezbędny do prawidłowego przebiegu ciąży.

Sutek

Gruczoł mleczny, w którym podczas ciąży wytwarza się pokarm. Jest zbudowany z 15–20 stożkowatych płatów z przewodami mlekowymi, biegnącymi promieniście w kierunku brodawki.

Torbiel

Obrzmienie wypełnione płynem. Najczęściej tworzy się na jajniku lub w jajowodzie w wyniku zaburzeń hormonalnych. Może powodować bóle brzucha, nieregularne miesiączki.

Zapłodnienie in vitro

Połączenie plemnika i komórki jajowej poza organizmem. Od kobiety pobiera się jajeczko, od mężczyzny nasienie. Zapłodnione jajeczko umieszcza się w macicy. Ciąża przebiega tak jak po zapłodnieniu naturalnym.