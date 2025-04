fot. Fotolia

Hormon tyreotropowy (TSH) to peptyd produkowany przez przysadkę mózgową. Utrzymanie jego prawidłowego poziomu jest bardzo ważne, ponieważ wpływa on znacząco na pracę tarczycy, której upośledzone funkcjonowanie może być przyczyną niepłodności.

Tarczyca to gruczoł, który znajduje się pod krtanią w przedniej części szyi. Ten mały organ ma duży wpływ na organizm człowieka. Odpowiada m.in. za metabolizm, pracę układu nerwowego, wchłanianie wapnia i fosforanów, oraz prawidłowy rozwój płodu.

Badanie poziomu TSH jest pierwszym krokiem w określeniu, czy funkcjonowanie tarczycy nie jest upośledzone. Określa się go na podstawie próbki krwi pobranej z żyły łokciowej. Badanie TSH nie jest związane z cyklem miesiączkowym. Powinno się je wykonywać na czczo, aby wynik nie był zakłamany. Normy hormonów mogą się różnić w zależności od laboratorium, w którym przeprowadzane jest badanie.

Kontrola poziomu tyreotropiny pomoże uniknąć wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, wynikających z zaburzeń pracy tarczycy. Zbyt wysokie lub zbyt niskie wydzielanie hormonów produkowanych przez ten gruczoł może doprowadzić do jego nadczynności lub niedoczynności, które skutkują m.in. wahaniem wagi, osłabieniem, zmianą nastroju, nieprawidłową pracą serca i bezpłodnością.

Do zaburzeń pracy tarczycy może dojść również z powodu chorób autoimmunologicznych. Jedną z nich jest choroba Hashimoto, która powoduje przewlekłe zapalenie tarczycy prowadzące do niedoczynności. To z kolei jest przyczyną zaburzeń miesiączkowania przyczyniających się do niepłodności.

Ustabilizowanie pracy tarczycy jest bardzo ważne także w ciąży. Podczas jej trwania dochodzi do zaburzeń wydzielania hormonów przez ten mały gruczoł m.in. z powodu większego zapotrzebowania na jod, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju płodu. Jego niedobór może przyczynić się do zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia mózgu, czy nieprawidłowego rozwoju kostnego dziecka. Trudno jest zwiększyć w organizmie poziom jodu wyłącznie z pożywienia, ale są produkty, które zawierają większą ilość tego pierwiastka np. ryby, nabiał, sól.

