Dawcą może zostać osoba, która jest w wieku od 18 do 65 lat. Krew mogą oddać także 17-latkowie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie oznacza to, że osoba, która skończyła lat 65 nie może zostać dawcą. Decyzja o dopuszczeniu do oddania krwi należy do lekarza. Poza tym masa ciała dawcy musiała być większa niż 50 kg, a temperatura ciała mierzona pod pachą nie powinna przekraczać 37°C.

Krew musi również spełniać odpowiednie parametry. Tuż przed pobraniem dawca jest badany przez lekarza, pobierana jest próbka krwi w objętości 5-10ml. Na jej podstawie określane są parametry krwi, które powinny spełniać następujące kryteria; stężenie hemoglobiny we krwi dawcy: dla kobiet powinno wynosić: 125 g/l, dla mężczyzn: 135 g/l. Liczba krwinek płytkowych we krwi dawcy powinna wynosić przynajmniej 150 x 10[9]/l, a liczba krwinek białych 4-10 x 10[9]/l, dopuszczalna aktywność transaminazy alaninowej (ALAT) ALAT

Dyskwalifikacji stałej podlegają te osoby, które mają, aktualne lub przebyte, poważne choroby układu krążenia, skłonność do patologicznych krwawień i zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie, nawracające omdlenia albo napady drgawkowe i inne poważne choroby układu nerwowego. Dawcy mający poważną chorobę przewlekłą lub nawracającą również nie mogą oddać krwi. Wylicza się tutaj choroby układu: pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego i nerek, układu immunologicznego, a także choroby metaboliczne, choroby krwi i układu krwiotwórczego, choroby układowe.

Nie mogą być również dawcami osoby, które są nosicielami chorób zakaźnych: WZW typu B,

WZW typu C, HIV-1/2, HTLV I/II, choroby Kala Azar (leiszmanioza trzewna), trypanosomozy (gorączka Chagasa), babeszjozy, promienicy, tularemii. Stałej dyskwalifikacji podlegają również osoby, które przebyły żółtaczkę o niejasnej etiologii .Wykluczone są również osoby podejrzewane o choroby nowotworowe w tym: nowotwory złośliwe poza rakiem in situ, pod warunkiem całkowitego wyleczenia, gąbczaste zwyrodnienie mózgu (np. choroba Creutzfelda-Jakoba). Osoby przebywające łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii w okresie od 01.01.1980 do 31.12.1996, które chorowały na kiłę lub osoby o ryzykownych zachowaniach seksualnych.

Dyskwalifikacji tymczasowej podlegają osoby po szczepieniach, kobiety w ciąży i będące sześć miesięcy po porodzie, kobiety miesiączkujące - 3 dni po jej zakończeniu. Osoby po małym zabiegu chirurgicznym - 1 tydzień, oraz osoby po leczeniu stomatologicznym (np. ekstrakcji zęba, leczeniu przewodowym.)

Dawca musi również odczekać sześć miesięcy, jeżeli poddał się w ostatnim czasie następującym zabiegom: akupunkturze, przekłuwaniu uszu lub innej części ciała, po zrobieniu tatuaży, po zabiegach diagnostycznych, zabiegach endoskopowych, takich jak: gastroskopia, panendoskopia, artroskopia, laparoskopia. Okres 6 miesięcy muszą odczekać też osoby, które miały kontakt z krwią lub były nią leczone lub poddały się zabiegom chirurgicznym, jak również te osoby, które odbywały karę więzienia lub przebywały w Afryce Środkowej i Zachodniej lub w Tajlandii.

Przed każdym pobraniu krwi dawca wypełnia ankietę, na podstawie której zbierane są informacje o aktualnym stanie zdrowia, przebytych chorobach, szczepieniach, podróżach. Po konsultacji lekarskiej i badaniu krwi, dawca następnie udaje się do pokoju pobrań. Tam jednorazowo można oddać 450 ml krwi.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, gdyż sprzęt używany w punkcie krwiodawstwa jest jednorazowy i sterylizowany. Oddając krew możemy się dowiedzieć, jaką grupę krwi mamy, jaki jest aktualny stan morfologii naszej krwi. Poza tym oddawanie krwi daje poczucie satysfakcji i świadomość zrobienia czegoś dobrego dla innych. Krew ratuje życie, bez niej medycyna często bywa bezsilna, dlatego warto zostać honorowym dawcą krwi.