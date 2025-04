fot. Fotolia

Miejsce akcji: Centrum USG i Lekarze Specjaliści DIAGNOSON ul. Kielnieńska 123/u1, Gdańsk Osowa (mapka dojazdu na stronie www.diagnoson.pl).

Termin: 25 i 26 maja 2015 roku.

Warunki uczestnictwa: Aby skorzystać z akcji, należy wcześniej zarejestrować się telefonicznie pod numerem 720 899 445. Rejestracja będzie aktywna w środę 20 maja w godzinach od 13:00 do 15:00. Ilość miejsc ograniczona. Na konsultację endokrynologiczną należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badania TSH (nie starszym niż 1 miesiąc).

Choroby tarczycy należą do najczęstszych schorzeń endokrynologicznych. Od kilkudziesięciu lat obserwuje się wyraźny wzrost częstości zachorowań. Obecnie dotyczą one ok. 22% populacji Polski. Co ciekawe 50% z tych osób nie wie, że jest chora. Tymczasem nieleczona choroba tarczycy prowadzi do obniżenia jakości życia, pogorszenia samopoczucia, a niekiedy bardzo poważnych i trwałych zaburzeń zdrowotnych. Do czynników ryzyka zachorowania należą: płeć żeńska, wiek > 60 lat, choroba tarczycy w rodzinie, duże spożycie kofeiny, palenie papierosów, rozpoznana wcześniej choroba autoimmunologiczna, ciąża i okres do 6 m-cy po porodzie.

Najczęstszym schorzeniem tarczycy są stwierdzane w badaniach obrazowych zmiany ogniskowe. Potocznie nazywane są guzkami, jednak ta nazwa jest zarezerwowana dla zmian ogniskowych wyczuwalnych dotykiem. Tak jak inne choroby tarczycy występują one częściej u kobiet oraz u osób starszych.

– Badaniem powszechnie wykorzystywanym do rozpoznawania i monitorowania zmian ogniskowych w tarczycy jest ultrasonografia. Pozwala ona określić ich wielkość, ilość, budowę morfologiczną oraz ukrwienie. Na podstawie badania USG podejmowana jest decyzja o wykonaniu biopsji, która ma na celu wykluczenie raka tarczycy – mówi dr n. med. Mariusz Kujawa wykonujący badania USG w Centrum USG i Lekarze Specjaliści Diagnoson w Gdańsku Osowie.

Wśród zaburzeń funkcji tarczycy wyróżnia się niedoczynność oraz nadczynność. Niedoczynność, występuje czterokrotnie częściej niż nadczynność. Główną przyczyną nieprawidłowej produkcji hormonów tarczycy są choroby autoimmunologiczne. Choroba Hashimoto jest związana z niedoczynnością, czyli stanem, gdy tarczyca produkuje zbyt mało hormonów. Z kolei choroba Gravesa-Basedowa powoduje nadczynność, którą można określić jako ich nadprodukcję.

– Diagnostyka chorób tarczycy nie jest skomplikowana, ani kosztowna. Objawy chorób tarczycy są mało specyficzne i przez to często łączone m. in. ze stresem, przemęczeniem lub procesem starzenia się i rzeczywiście ww. problemy mogą być przyczyną naszego złego samopoczucia. Ważne jednak jest to, żeby w takim przypadku wykluczyć choroby tarczycy. W razie nieprawidłowego funkcjonowania tarczycy, należy podjąć leczenie – mówi dr n. med. Aldona Kmieć specjalista endokrynolog pracujący w Centrum USG i Lekarze Specjaliści DIAGNOSON w Gdańsku Osowie.

Do podstawowych badań należą TSH i fT4 oznaczane w surowicy krwi oraz badanie USG tarczycy. W zależności od ich wyniku diagnostykę można uzupełnić o oznaczenie przeciwciał przeciwtarczycowych.

Objawy sugerujące niedoczynność tarczycy:

przybieranie na wadze

zaparcia

zmęczenie

depresja

uczucie zimna

zaburzenia snu

problemy z koncentracją

wypadanie włosów

sucha skóra

nieregularne miesiączki, niepłodność

Objawy sugerujące nadczynność tarczycy:

wzmożona potliwość

nerwowość

uczucie gorąca

osłabienie, zmęczenie

kołatania serca

chudnięcie

zaczerwieniona, swędząca skóra

wahania nastojów

Gdy stwierdzana jest niedoczynność, leczenie zazwyczaj nie stwarza trudności. Stosuje się wtedy suplementację syntetycznym hormonem, który ma identyczną budowę i działanie jak naturalny. Leczenie nadczynności bywa bardziej kłopotliwe i musi być ustalane indywidualnie u każdego pacjenta. W pierwszej kolejności stosuje się leki hamujące produkcję hormonów tarczycy. Niektórzy chorzy wymagają leczenia radiojodem lub operacyjnego usunięcia tarczycy.

