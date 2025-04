Dostałam skierowanie na spirometrię. Na czym polega to badanie i czy powinnam się do niego jakoś przygotować?

Badanie spirometryczne pozwala obliczyć objętość i pojemność płuc oraz szybkość wydmuchiwanego powietrza. Wykonuje się je za pomocą urządzenia zwanego spirometrem. Pacjent nabiera jak najwięcej powietrza w płuca, przykłada usta do ustnika i dmucha. Czynność tę zwykle należy kilkakrotnie powtórzyć. Spirometrię wykonuje się, by zdiagnozować (lub kontrolować) przebieg chorób układu oddechowego, np. astmy lub POChP. Nie trzeba się do niej przygotowywać, ale nie należy jej wykonywać po jedzeniu ani tuż po dużym wysiłku (może wówczas dać wynik fałszywie dodatni).